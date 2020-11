Rakousko přitvrdí v boji proti terorismu. Zesílí prevenci i zpřísní postihy

Rakousko se rozhodlo rychle jednat a zpřísnit své protiteroristické zákony. V rámci nových opatření navrhuje tamní vláda kriminalizovat „politický islám“, který by měl být sám o sobě trestným činem. Vláda chce efektivněji bojovat především proti těm, kteří doposud žádný teroristický čin nespáchali, ale připravují si na to půdu. Chce však trestat i lidi, kteří sice sami terorismus nepáchají, ale teroristům poskytují oporu či je obhajují.

Osoby stíhané kvůli teroristickým činům bude možné umístit do preventivní vazby. Ta bude hrozit i lidem, kteří si svůj trest za terorismus už odpykali, ale budou stále považováni za nebezpečné a radikální.



Kancléř Sebastian Kurz řekl, že pokud si takoví lidé odpykají trest, ale ještě nejsou zcela deradikalizováni, „umožníme je zavřít, abychom chránili veřejnost.“ V některých případech budou propuštění radikálové sledováni pomocí elektronického náramku. Kurz však neupřesnil, v jakých případech se to bude dít.

Rakouská strana Zelení – Zelená alternativa, která je nyní ve vládě s Kurzovo Rakouskou lidovou stranou, dříve koncept preventivního zadržování kritizovala. Kurz uvedl, že se také do budoucna usnadní zavírání organizací nebo mešit, u nichž hrozí, že jsou nějakým způsobem nakloněny radikalizaci. Měl by být vytvořen i oficiální registr imámů. Návrhy vlády zahrnují také to, aby mohl být občan usvědčený z teroristických trestných činů zbaven rakouského občanství.

Rakouská vláda těmito opatřeními reaguje na událost z 2. listopadu, kdy útočník zabil čtyři lidi v centru Vídně, než byl policií zastřelen. Dvacet dalších, včetně policisty, bylo zraněno.



Orgány v Rakousku identifikovaly podezřelého jako 20letého Kujtima Fejzulaiho, dvojího občana Rakouska a Severní Makedonie, který byl již dříve odsouzen za pokus o připojení k ISIL (ISIS) v Sýrii a v prosinci byl propuštěn předčasně.

Bylo zahájeno vyšetřování, proč Rakousko nemělo Fejzulaiho pod dohledem, přestože mu slovenské orgány oznámily, že se v červenci pokusil koupit munici v obchodě v Bratislavě.

Není to boj Rakušanů s migranty, řekl kancléř Kurz: