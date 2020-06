Rakouské hotely a penziony jsou opět otevřené, zejí však prázdnotou

„Je to situace, kterou jsme si nikdy nedokázali představit. Do 15. března naše rodina provozovala úspěšnou firmu v oblasti hotelové branže. V polovině března jsme ze dne na den museli prosit hosty, aby během několika hodin opustili nejen hotel, ale i zemi. A hosté se do země zatím nevrátili,“ tvrdí August Penz, který vlastní v tyrolském Innsbrucku čtyři hotely.