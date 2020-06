Dostal zeleninu od farmářů k lidem. Máme víc zájemců, než zvládneme, říká

„Pandemická krize ukázala, že značný podíl obyvatel klade velký důraz na to, aby základní zásobení potravinami bylo pokryto z vlastní země, z nejbližšího okolí,“ říká v rozhovoru Michael Lebesmühlbacher, zakladatel a šéf firmy.

Jak se promítla pandemie a několikatýdenní „shutdown“ ve vašem podnikání?

Dosáhli jsme významného navýšení zákazníků, a to přibližně o více než 25 procent. Několik set lidí je stále na čekací listině, z kapacitních důvodů je nedokážeme přijmout. Produkce zeleniny samozřejmě potřebuje plánování dopředu – musí se zasít, zasázet a nechat vzrůst v určitém množství, které v tuto chvíli pro nové zákazníky nemáme. S takovým počtem zájemců jsme v zimě, kdy se vše musí připravit, nepočítali.

Došlo k odlivu nových zákazníků, když se opatření uvolnila?

Ne, všichni noví zákazníci nám zůstali.

Jsou mezi nimi i gastronomické či hotelové provozy?

My obsluhujeme pouze privátní koncové zákazníky, domácnosti. Od gastronomických provozů, hotelů dostáváme obrovské množství poptávek, ale to už by byl kompletně jiný druh uvádění zboží na trh. V restauracích jsou šéfkuchaři, kteří mají představu, kde a od koho chtějí nakupovat, takže bychom potřebovali zcela jinou logistiku. Máme opravdu tolik poptávek, že bychom mohli založit další firmu, ale my jsme malý rodinný podnik a chceme dělat dobře to, co umíme. A k tomu patří právě drobní zákazníci.

Jak vás vůbec napadlo firmu založit? Před patnácti lety nebyl regionální prodej velké téma.

Na jedné straně jsem viděl lokální drobné zemědělce produkující vysoce kvalitní potraviny, kterým bylo jasné, že budou mít v příštích letech velký problém. Ten bude pramenit z koncentrace velkoobchodu, který má stále větší podíl na trhu a určuje cenu produktů. Na druhé straně přibývalo spotřebitelů, kteří hledali, kde by mohli nakoupit zboží v odpovídající kvalitě. Tak vznikla idea propojit tyto dvě složky. Zatímco v prvním roce podnikání byl obrat společnosti okolo 100 tisíc eur, v současnosti přesáhneme dva miliony.

Tyrolská zeleninová bedýnka

Takže se poptávka zvyšuje?

Ano, vidíme tento segment trhu jako vzrůstající. A pandemická krize ukázala, že značný podíl obyvatel klade velký důraz na to, aby základní zásobení potravinami bylo pokryto z vlastní země, z nejbližšího okolí. To má samozřejmě logiku. Pro celou firmu Tiroler Gemüsekiste produkují čtyři zeleninové farmy v regionu. Pěstitelé balí zeleninu do bedýnek a dopravují ji na několik sběrných míst, kde je přebírají místní doručovatelé. Ti objednávky transportují dále v co nejmenším možném okruhu tak, aby zanechávali co nejnižší ekologickou stopu. Doručovat zeleninu stovky kilometrů daleko nemá žádný smysl.

Je tedy podle vás lokální prodej budoucností?

O tom jsem pevně přesvědčen. My jsme začínali se 150 zákazníky a teď jich máme více než 6 500. V příštích letech bude získávat regionální prodej na síle.