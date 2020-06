PŘEHLEDNĚ: Otevírají se Rakousko a částečně Slovensko, další země později

Vláda na pondělním zasedání schválila systém označující bezpečné země pro cestování. Země jsou v systému rozdělené do tří kategorií značících nízké, střední a vysoké riziko. Češi ani cizinci přijíždějící ze zemí v prvních dvou kategoriích do Česka se nebudou od 15. června muset prokazovat testem.

Cesty do států v prvních dvou kategoriích jsou tak z české strany bez omezení. Semafor však neříká nic o cestování do daných destinací z hlediska podmínek vstupu do dané země, upozorňuje mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová.

„Systém označuje pouze míru rizika nákazy nemocí covid-19 a avizuje podmínky návratu do ČR,“ uvedla v úterý na dotaz iDNES.cz.

Termínem, kdy s otevíráním hranic počítá velká část evropských zemí, je právě polovina června. V případě, že státy budou mít po 15. červnu omezení pro vstup na své území, cestování se bude řídit podmínkami druhé strany.

MZV ČR @mzvcr ‼ AKTUALIZACE ‼ cestovního semaforu. Na základě dnešní aktualizace @ZdravkoOnline bylo do zemí s nízkým rizikem nákazy zařazeno #Lucembursko.

Bez povinnosti předkládat negativní test na koronavirus mohli dosud čeští občané navštívit Slovensko, Rakousko a Maďarsko, museli se ale do 48 hodin vrátit zpět.

Hranice také bylo možné překračovat pouze na oficiálních přechodech. Premiér Andrej Babiš 19. května řekl, že by považoval za ideální, aby se hranice mezi Českem, Slovenskem, Německem, Rakouskem a Maďarskem otevřely současně 15. června. Díky blízkému vztahu Česka a Slovenska se zde nicméně rozvolnění urychlilo.

1. Slovensko

Volný pohyb lidí mezi Českem a Slovenskem se znovu plně obnoví o půlnoci ze středy na čtvrteki, oznámili v Praze premiéři obou zemí Babiš a Igor Matovič. Uvedli, že uvolnění hraničního režimu přivezl Matovič jako dárek při své první oficiální návštěvě Česka. Dohodli se před dvěma dny, od té doby to ale udržovali jako tajemství.

Cestování ale bude nadále bránit jedna zásadní komplikace – na Slovensku platí zákaz mezistátní autobusové a vlakové dopravy. Z Česka se tam člověk tak zatím dostane jen autem, nebo pěšky.

Na Slovensku vstupuje od úterý postupně v platnost další etapa odbourávání omezení. Země už přibližně šest týdnů zaznamenává nízký počet nových případů nákazy. Dosud země potvrdila dohromady 1 522 infikovaných, z nichž se zhruba 90 procent už vyléčilo a 28 lidí s koronavirem zemřelo.

2. Rakousko

Rakousko od čtvrtka ruší kontroly na všech svých hranicích s výjimkou těch s Itálií. Lidé z Česka i dalších sousedních zemí nebudou při cestě do Rakouska muset předkládat negativní test na koronavirus, nepočítá se ani s povinnou karanténou, oznámil ve středu ministr zahraničí Alexander Schallenberg.

„Otevíráme hranice se sedmi sousedními zeměmi. Nebudou už žádné hraniční kontroly - situace tedy bude jako před před koronavirovou krizí,“ řekl Schallenberg, podle něhož krok umožňuje příznivý epidemický vývoj.

3. Německo

Němci od 15. června zruší varování před cestami do 29 evropských zemí včetně České republiky, oznámil ve středu spolkový ministr zahraničí Heiko Maas. „Dnes jsme se usnesli na tom, že varování před cestami pro zmíněný okruh zemí neprodloužíme,“ uvedl Maas, který zdůraznil, že to není jen předběžné rozhodnutí.

Česká vláda s platností od 26. května schválila otevření všech silničních a železničních přechodů s Německem (i Rakouskem) a pouze namátkové kontroly na hranicích. Od 16. května Česko zrušilo nebo alespoň uvolnilo kontroly na svých hranicích. Německo nestřežilo hraniční přechody s ČR a Polskem, protože byly zavřeny z jejich strany.

4. Polsko

Vstup na polské území je aktuálně zakázán všem cizincům, tedy i občanům Česka, existují však různé výjimky. Polsko patří na „semaforu“ mezi bezpečné země, do kterých by mohli Češi od 15. června cestovat bez omezení.

V případě, že Polsko bude mít po 15. červnu omezení pro vstup na své území, cestování se bude řídit jeho podmínkami. Země v květnu prodloužila uzavření hranic o další měsíc, tedy do 12. června.

5. Itálie

Itálie, jež patřila v nynější pandemii k nejhůře postiženým zemím, od středy znovu otevírá hranice pro občany ostatních zemí EU, Británie, Norska a Švýcarska, kteří už tak nebudou muset po vstupu do Itálie do dvoutýdenní karantény. Na českém „semaforu“ je Itálie v kategorii se středním rizikem.

A zatímco Itálie své hranice pro turisty z EU otevírá, ne všechny unijní země je otevřou bez nutnosti karantény tento měsíc právě pro Italy. Například řecká vláda minulý týden zveřejnila seznam 29 zemí, odkud budou moci od 15. června turisté do Řecka bez nutnosti karantény, ale Itálie mezi nimi zatím není.

6. Španělsko

Vedle Itálie bylo z Evropy pandemií nejvíce zasaženo Španělsko, které se ale hranice pro turisty chystá bez nutné karantény otevřít až 1. července. Také tamní vláda postupně uvolňuje koronavirová omezení, která by měla zřejmě skončit na konci tohoto měsíce. Španělsko stejně jako Itálii řadí Česko mezi středně rizikové státy.

Ve středu má však ještě španělský parlament hlasovat o dalším prodloužení nouzového stavu, který vláda vyhlásila v polovině března a který zatím platí do 7. června. Očekává se, že vláda v parlamentu získá dost hlasů pro další prodloužení o dva týdny, tedy do 21. června.

7. Další země

Řada zemí zatím v českém „semaforu“ není označena nijak. „Jednání se třetími zeměmi ministerstvo zahraničí avizovalo na druhou polovinu června a možné otevření hranic – podle aktuální epidemiologické situace – od srpna 2020,“ uvedla mluvčí Štíchová.

„Očekáváme především společný postup Evropské unie. Prioritou je nadále otevření hranic v rámci EU a schengenského prostoru, i vzhledem k nastartování české ekonomiky,“ dodala.