Češi mohou od středy bez testu i do Maďarska, musí se vrátit do 48 hodin

Ministr zahraničí Tomáš Petříček zároveň oslovil svého rakouského protějška Alexandera Schallenberga, že by bylo možné obdobný režim zavést také na společných česko-rakouských hranicích.



„Se Slovenskem je od středy dohodnuto, že bude možné vycestovat a během 48 hodin se vrátit bez testu. V pondělí o tom hovořili premiéři obou zemí a bylo to jedním z témat schůzky se slovenským kolegou,“ uvedl Petříček.

Jak bude lhůta 48 hodin na hranicích kontrolována, ministerstvo zahraničí ještě se Slovenskem řeší. „Na naší straně jsou od pondělí kontroly namátkové, a to by mělo platit i v tomto případě,“ upřesnil ministr Petříček. Premiér Babiš v pondělí uvedl, že by měli režim kontrolovat slovenští policisté.

„Jsem rád, že stejná možnost bude od středy i pro cesty do Maďarska. Oslovil jsem také rakouského ministra zahraničních věcí, že bychom obdobný režim rádi zavedli na společných česko-rakouských hranicích“ doplnil Petříček.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch po pondělním jednání vlády uvedl, že jinak platí, že vláda pracuje na celkovém rozvolnění režimu cestování. Jde o rozdělení zemí na rizikové a nerizikové.

Česko by pak mohlo upustit od testů na covid-19 u lidí, kteří se budou vracet ze států, které budou z epidemiologického hlediska nerizikové. Původně Vojtěch hovořil o tom, že takové uvolnění hraničního režimu by mělo nastat 8. června, v pondělí ale mluvil o termínu o týden pozdějším.