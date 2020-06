Vláda postaví semafor, systém zemí, které jsou bezpečné pro cestování

„Mělo by jít o Rakousko, Maďarsko, Německo, Slovinsko, Chorvatsko, Řecko a Bulharsko,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz Petříček.



„Věřím, že to je další krok k tomu, abychom v polovině června s vybranými státy mohli plně otevřít hranice, mohli pustit třeba zahraniční turisty do některých regionů naší země, abychom podpořili cestovní ruch u nás,“ řekl v pátek novinářům Petříček.



Systém je označován za semafor podle barev, které by byly jednotlivým zemím podle závažnosti tamní koronavirové situace přidělovány. Zelenou by dostaly bezpečné země, do kterých i ze kterých by mohli lidé jezdit bez testování i bez uvádění důvodů k cestování. Systém by měl být flexibilní, semafor se bude vyvíjet podle epidemiologické situace ve světě.



Vše o koronaviru Speciální příloha iDNES.cz. příznaky nemoci

zpravodajství a rozhovory

kontakty a pomoc

Žlutě označené země mají o něco horší epidemiologickou situaci. I tam ale bude možné vyjet, ale při návratu se budou muset lidé prokázat negativním testem nebo podstoupí dvoutýdenní karanténu.

Červené země mají nejvyšší míru rizika a tam se občané Česka zatím podle Petříčka bez omezení nedostanou.

„Jsme připraveni 15. června otevřít bez omezení hranice také se Slovenskem. Tuto zemi mohou občané už od středy navštívit bez omezení na 48 hodin.“ řekl Petříček. Slovenský premiér Igor Matovič se v Praze ve středu setká s českým premiérem Andrejem Babišem. Posun může přinést tato schůzka.



Vláda by mohla rozhodnout také o dalším zmírnění některých omezení kvůli koronaviru. Změnit by se v dohledné době mohl třeba počet návštěvníků v zoologických a botanických zahradách a podobných provozech, který je nyní omezen v jednom dni na 150 lidí na hektar plochy. Pokud bude epidemie dál pod kontrolou, má se od 8. června zvýšit kapacita hromadných akcí z nynějších 300 na 500 lidí, v dalších týdnech až na 1000.



Vláda projedná i zákon o skutečných majitelích

Kabinet se bude zabývat novelou zákona proti praní špinavých peněz a souvisejícím předpisem o skutečných majitelích.

Podle ministerstva spravedlnosti má zákon do českého práva zanést požadavky Evropské unie. Podle kritiků vlády jedno z ustanovení nahraje Babišovi, protože by byl považován za majitele svěřenských fondů, ale ne za majitele firmy Agrofert, kterou do nich kvůli zákonu o střetu zájmů vložil.



Počet osob s covid-19 dle krajů