Putin je šílenec, který říká hlouposti, zní z Ukrajiny. I Rusové se mu smějí

„To nemohla nebýt zvláštní operace. Bepochyby šlo o ovlivňování, je to informační a psychologická speciální operace. Ano, ruská zvláštní operace. Protože cílovou skupinou tohoto rozhovoru byl svobodný svět, západní svět,“ řekl mluvčí rozvědky v ukrajinské televizi podle serveru RBK-Ukrajina. Putinovo „lživé vyprávění a propaganda“ měly podle něj posloužit k přesvědčování svobodného demokratického světa.

Jusov označil Putina za „geopolitického šílence“, který „vypráví hlouposti o mezinárodním právu, dějinách, a rozhoduje, které národy mají existovat, anebo neexistovat“. Ale sama skutečnost, že ruské zvláštní služby vynakládají obrovské prostředky na ovlivňování západní veřejnosti, podle mluvčího HUR svědčí o tom, jak moc je toto publikum pro Rusy důležité. „Uvědomují si, že možnost ovlivnit demokratický svět je pro ně kriticky důležitá,“ prohlásil.

Putin v rozhovoru tvrdil, že je nemožné, aby Rusko bylo na Ukrajině poraženo, za své zájmy bude země podle něj bojovat až do konce. Ruský prezident také odmítl, že by Rusko mohlo napadnout i další země východní Evropy, jako jsou Polsko či Lotyšsko.

Sami Rusové se rozhovoru smějí

Zatímco ruská propaganda vykresluje Putinovo interview jako hlavní světovou událost, západní novináři rozhovor odsuzují jako ostudné dno Carlsona, který poskytl autokratovi prostor pro manipulaci, napsal ruský zpravodajský server Meduza, působící z lotyšského exilu. Carlson podle portálu nedal Putinovi ani jedinou nepříjemnou otázku, jakkoli to před rozhovorem sliboval, a Putin opět vyprávěl to, co vždycky.

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Server připomněl, že ukrajinské středisko pro strategickou komunikaci vyvrátilo Putinova tvrzení o neonacismu a o tom, že Ukrajinu vytvořili sovětští diktátoři Lenin a Stalin nebo že v zemi zuří „občanská válka“.

Meduza též upozornila, že sami Rusové na sociálních sítích interview zesměšňují.

„Putin neodpověděl na jedinou otázku, kterou mu domluvený tazatel položil,“ reagoval například čtenář na webu Fontanka.ru. „Hysterie je jen v ruských médiích, která jsou šíleně ráda, že přišel nějaký Američan za honorář,“ napsal další s tím, že „vyprávěč“, míněn Putin, už dávno nikoho nezajímá.

„Jeho třicetisekundový monolog trval 25 minut a nikdo nechápal, co chtěl říct,“ přisadil si další. „Video vypadá jako rozhovor dvou idiotů. Je těžké vinit jednoho i druhého,“ doplnil jiný čtenář.

Diskuse čtenářů petrohradského média jsou částečně cenzurované, ale mnoho poměrně ostrá vyjádření tam procházejí. Zatím.