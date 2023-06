Vstupte do armády, anebo odejděte do Běloruska, navrhl Putin wagnerovcům

Putin ve svém projevu mimojiné uvedl, že během víkendové vzpoury vydal rozkaz, aby se zabránilo krveprolití. A dodal, že dodrží svůj slib a umožní bojovníkům Wagnerovy skupiny přesídlit do Běloruska, pokud budou chtít. Své prohlášení k situaci avizoval rovněž běloruský vůdce Alexandr Lukašenko.

Víkendová rebelie šéfa žoldnéřské Wagnerovy vojenské skupiny Jevgenije Prigožina uvrhla Rusko do zmatku. Prokremelské kanály a propagandisté jej odsoudili, ale též zkritizovali i ruské vedení za nedostatečnou rozhodnost a prozíravost. Prigožin si mezi částí ruské populace získal i podporu, jiná ho ignoruje či se jej obává.

Šéf Wagnerovy žoldnéřské skupiny Jevgenij Prigožin v sobotu večer souhlasil s návrhy běloruského lídra Alexandra Lukašenka na zastavení postupu skupiny na ruském území směrem na Moskvu a na následné uklidnění situace. Rozhovory s Prigožinem podle agentury RIA-Novosti Lukašenko vedl na základě své předchozí domluvy s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Vzpouru Putin nejdříve označil za zradu hrdinů z Donbasu. „Čelíme zradě. Zradě své země, svého lidu a věci, za kterou bojovali a umírali i wagnerovci. Hrdinové, kteří osvobodili Soledar a Artemovsk, města a vesnice Donbasu, bojovali a položili své životy za Novorosii, za jednotu ruského světa. Jejich jméno a slávu teď zradili ti, kteří se snaží organizovat vzpouru a tlačí zemi k anarchii a bratrovraždě,“ řekl vůdce Kremlu ve svém sobotním projevu.

„Obracím se na občany Ruska, na příslušníky ozbrojených sil, orgánů činných v trestním řízení a speciálních služeb, na vojáky a velitele, kteří nyní bojují na svých bojových pozicích, odrážejí útoky nepřítele a dělají to hrdinsky. Obracím se také na ty, kteří se nechali zlákat do tohoto zločinného dobrodružství a lstí či výhrůžkami byli dotlačeni na cestu nejtěžšího zločinu - ozbrojené vzpoury,“ uvedl ruský prezident v projevu. „Je to kudla do zad, odpověď bude tvrdá,“ doplnil.