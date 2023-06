Kde jste byli? Bylo to děsivé! Putin odhalil svůj strach, tepe ho i propaganda

Ruské státní televize se v sobotu a neděli pokoušely Prigožinovu vzpouru spíše ignorovat, případně bagatelizovat. Vysílaly obvyklé programy, dokumenty o kaviáru nebo o životě zesnulého italského premiéra Silvia Berlusconiho, podotýká list The Guardian.

Pokud se už krokům šéfa wagnerovců věnovaly, držely se oficiální linie Kremlu a podobně jako prezident Vladimir Putin označovali Prigožina za zrádce. „Ozbrojené povstání v Rusku není podporované společností,“ prohlásil ultrakonzervativní novinář Dmitrij Kiseljo. Prigožinova vzpoura podle něj měla jen malou podporu a jeho „obrněné koloně došel benzín“.

Stanice NTV a RT naznačovaly, že za Prigožinovým jednáním stojí zahraniční aktéři. Podle NTV to naznačuje zpráva amerických médií, že americké tajné služby o tažení šéfa Wagnerovců věděly ještě předtím, než k němu došlo.

Ruské televize se zaměřily na vyjádření Kremlu o dohodě zprostředkované běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem, podle níž trestní stíhání Prigožina bude zrušeno a on odejde do Běloruska. Rozuzlení chaotické záležitosti však mnohé neuspokojilo a i z úst předních ruských propagandistů zaznívaly návrhy k radikálnějšímu řešení záludné hádanky, co s takovou neřízenou střelou, jakou je Prigožin, udělat.

„Měl dostat kulku!“

Tvář kremelské propagandy, moderátor Vladimir Solovjov, sice ocenil ukázku „síly a moudrosti“ vlády, myslí si ale, že „hrdinové včerejška“ by měli nést zodpovědnost za své současné činy. Ruský poslanec Andrej Guruljov byl ještě přímější. „Kulka do čela je jediné jejich vykoupení,“ řekl o vzbouřených wagnerovcích s tím, že by se měli raději sami zabít, „než je kulka najde“.

„Naprosto nechápu, proč k tomu vůbec došlo. Kde byly ty agentury, které o tom měly vědět v předstihu, varovat a zasáhnout?“ pustil se poslanec do ruských zpravodajských a bezpečnostních institucí.

Podobně nečinnost ruského ministerstva obrany a dalších složek ruských bezpečnosti zkritizoval i ruský vojenský bloger Jurij Kotenok. „Kde jste byli?“ pustil se do ruského vojenského vedení na Telegramu, který je jednou z hlavních platforem ruských mladších ročníků pro získávání informací, podotýká list The New York Times.

Bulvární list Moskovskij komsomolec označil vládu přímo za strůjce současných potíží. Podle něj „nejvyšší moc v zemi“ stvořila problém tím, že umožnila nelegálním milicím se rozvíjet, a tím oslabila státní monopol na násilí.

Letní atmosféra a vyděšený Putin

Cesta Prigožina k Moskvě v některých ruských městech nenarušila slavnostní, letní atmosféru. V Petrohradu se tisíce mladých lidí v sobotu večer shromáždili, aby si užili tradiční oslavu pro maturanty, uvádí list The Guardian.

V Moskvě někteří obyvatelé přiznali, že je nepřehledná záležitost vyděsila. „Bylo to děsivé, samozřejmě. Rychle jsme si vzali naše batohy a odjeli jsme pryč. Neměli jsme ponětí, co se stane,“ uvádí místní manažerka Irina. Jeden obyvatel prominentní čtvrti Rubljovka dal ze strachu z Prigožina, který často vyhrožoval elitám kvůli údajnému nedostatku nadšení pro válku, příkaz svým osobním strážcům, aby byli připraveni na všechno.

Ruský investigativní portál iStories citoval letecká data, podle nichž několik soukromých letadel patřících ruských oligarchům opustilo Moskvu krátce poté, co Prigožin ovládl Rostov na Donu.

V samotném městě se ale wagnerovcům dostalo překvapivého přivítání. Lidé se s nimi, včetně Prigožina, radostně fotili, vyjadřovali jim podporu a po jejich odchodu z města křičeli na příslušníky úřadů, že právě oni jsou „zrádci“. označovali příslušníky úřadů.

Pro autoritářského vládce, jako je Putin, takto veřejná podpora Prigožinovi, jehož označil za zrádce národa, představuje problém, podotýkají analytici. Podle profesorky politologie Stanfordova univerzity Kathryn Stonerové projev, ve kterém Putin varoval před občanskou válkou, odhalil hloubku jeho strachu. „Zdál se skutečně vyděšený,“ podotýká odbornice, podle níž jej zřejmě znepokojila možnost, že se běžní ruští vojáci přidají na stranu rebelů. „Putin ukázal, že se bojí vnitřního disidentu a rebelie více než NATO a údajných neonacistů na Ukrajině,“ dodává.

„Pro některé je Prigožin hodnotná alternativa Putinovi,“ říká Andrej Kolesnikov z think-tanku Carnegie Russia Eurasia Center. Část ruské populace si získal svou aktivní podporou války a odporem k elitám. Podle Kolesnikova se ale mnozí Rusové stále raději budou držet stálice ruské politiky, jakou je Putin. „Podporovatelé stability si při výběru mezi Putinem a Prigožinem vyberou Putina.“

Německá ministerstva obrany a zahraničí podle informací týdeníku Der Spiegel pracují s hypotézou, že Prigožin zastavil pochod na Moskvu, protože nedostal od ruských státních sil takovou podporu, jakou očekával. Portál Meduza též s odvoláním na své zdroje z Moskvy uvádí, že šéf wagnerovců se zastavil, protože od Rusů očekával větší podporu. Ti, kteří mohli přejít od slov k činům, tak ovšem (alespoň zatím) neučinili.