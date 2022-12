A kdo si začal? To, co dělají Ukrajinci, je genocida, kázal Putin s vínem

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

„Teď je spousta rozruchu kvůli našim útokům na energetickou infrastrukturu sousední země. Ano, děláme to,“ prohlásil do kamery po slavnostní akci. „Ale kdo si začal? Kdo udeřil na Krymský most? Kdo vyhodil do povětří elektrické vedení kurské jaderné elektrárny? Kdo nedodává vodu do Doněcku? Nedodávat vodu do milionového města je genocida. Nikdo o tom nikde neřekl ani slovo,“ pokračoval.

Putin ve čtvrtek rozdal medaile Zlatá hvězda. Pozváno bylo více než 200 lidí. Nejvyšší státní vyznamenání byla předána těm, kteří během takzvané speciální vojenské operace, tedy invaze na Ukrajinu, prokázali „výjimečnou statečnost a odvahu“.

„Rytíři Řádu sv. Jiří, zřízený Kateřinou Velikou, Řád slávy, Hrdinové Sovětského svazu, Hrdinové Ruské federace – ctíme všechny, kteří se o tento vysoký titul zasloužili svou odvahou a obětavostí. Zvláště v těchto dnech pak cítíme, že spojení časů je nerozlučné, že posvátný cit lásky k vlasti se předává z generace na generaci, je bezpodmínečnou, nejvyšší hodnotou,“ uvedl Putin podle tiskové služby Kremlu.

„Vlast není jen území, ale i lidé, které chráníte“

„Jste na skvělé misi. Když mluvíme o vlasti, nikdy byste neměli zapomínat, že vlast není jen území, jsou to i lidé, které chráníte. Taková je vlast. Všichni to chápeme a jsme vám a vašim spolubojovníkům vděční za to, co děláte pro vlast,“ pokračovala hlava státu.

Putin ve svém projevu také uvedl, že Rusko muselo nejednou čelit těžkým zkouškám a pokusům o zasahování do bezpečnosti státu i jeho nezávislosti. „Klaníme se před našimi předky, kteří vytvořili velkou historii Ruska plnou vítězství, a jsme hrdí na vojáky, důstojníky, dobrovolníky, milice, kteří nyní bojují.“

„A i na ty, kteří se účastní speciální vojenské operace, plní bojové úkoly se ctí, chrání život a důstojnost našich spoluobčanů, bránit naše společné právo určovat svůj vlastní osud. Ruské úřady nikdy nezapomenou na rodiny mrtvých a raněných, jejich blízké a „ty, kteří z nich udělali hrdiny – jejich rodiče, kolektivy, ve kterých vyrůstali,“ dodal ruský prezident.

„Jsem si jist, že osudy a činy hrdinů vlasti slouží jako nejdůležitější morální vodítko pro většinu občanů naší obrovské země. Inspirují nás k tomu, abychom šli vždy vpřed, tvořili ve prospěch lidí a společně udělají naši zemi silnější a úspěšnější. Veselé svátky, šťastný Den hrdinů vlasti!“ dodal Putin.