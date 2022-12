My válku nezačali, pro Západ jsme druhořadí, řekl Putin. Odmítl mobilizaci

„Pokud jde o dobu trvání armádní operace, no, samozřejmě, to může být dlouhý proces,“ konstatoval Putin s tím, že v tuto chvíli ale nevidí důvod k zahájení další vlny mobilizace, protože do bojů na Ukrajinu byla zatím vyslána jen polovina z přibližně 300 tisíc v Rusku mobilizovaných mužů.

„Na 77 tisíc z nich je v bojových jednotkách, zbytek plní obranné pozice,“ prohlásil Putin. Ostatní povolaní muži jsou podle ruského prezidenta „zatím v rezervě“ a procházejí výcvikem v Rusku.

Putin také prohlásil, že není pravda, že by ruští vojáci na Ukrajině hromadně dezertovali a vzdávali se. Vojáci se naopak podle něj dobrovolně vrací do bojů poté, co se zotaví ze zranění.

„Budeme se orientovat především na mírové prostředky. Ale pokud nám nic jiného nezbyde, budeme se bránit všemi prostředky, které máme k dispozici,“ konstatoval Putin na úvod jednání rady pro lidská práva.

Ruský prezident si na schůzi postěžoval, že západní lidskoprávní organizace považují Rusko za „druhořadou zemi, která má žádné právo na existenci“.

Putin zopakoval své dřívější stanovisko, že Rusko nemělo jinou možnost, než na Ukrajině zasáhnout. „Revolucionáři tam začali válku v roce 2014, my jsme to nebyli,“ uvedl.

Šéf Kremlu rovněž prohlásil, že Rusko sice „má nejpokročilejší zbraně, ale nehodlá s nimi mávat. „Nemáme taktické nukleární zbraně v cizích zemích, tak jako USA. Jaderné zbraně bychom použili pozte v případě reakce na útok,“ řekl.

Ve ve svém projevu také uvedl, že polští nacionalisté sní o záboru západní Ukrajiny a jediným garantem ukrajinské celistvosti může být právě Rusko.