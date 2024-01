Iljušin sestřelili Ukrajinci, raketa byla z Francie nebo USA, prohlásil Putin

Ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že transportní letadlo ruského vojenského letectva přepravující válečné zajatce sestřelila Ukrajina, a to raketou dodanou ze Spojených států či Francie. Kreml dal pokyn zveřejnit co nejpodrobnější výsledky vyšetřování a Putin podle agentury Reuters přislíbil, že se tak stane do dvou či tří dnů.