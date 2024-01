Rusko nás teď nenapadne, válka může začít jinde, říká šéf litevské armády

„Když vezmeme v úvahu ruské vojenské schopnosti, možnost nebo pravděpodobnost války mezi Ruskem a NATO tento nebo příští rok je velmi nízká. Extrémně nízká,“ prohlásil generál v rozhovoru s litevským rádiem Žinių Radijas. „Je pro ně prakticky nemožné dosáhnout způsobilosti ohrozit NATO nebo s ním začít válku.“

Jeho slova přicházejí poté, co před možným konfliktem s Ruskem varovali litevští politici. „Ano, jsme přesvědčeni, že opravdová válka je pravděpodobná možnost,“ řekl ve středu litevský ministr zahraničí Gabrielius Landsbergis.

Podle generála se mohou vyjádření politiků a vojenských činitelů lišit, čímž dochází k jistému chaosu. „Když nyní musíme diskutovat o vojenských radách s těmi, kteří k tomu nejsou zcela kvalifikováni, vzniká zmatek. A já mám obavy, že veřejnost je z toho všeho vyděšená.“

Rupšys uvádí, že ve svém hodnocení vychází z toho, že síly ze západní části Ruska jsou zcela pohrouženy do války na Ukrajině. Je podle něj „ospravedlnitelné“, když se politici k celé záležitosti staví politicky. Když se ale tyto odlišné perspektivy spojí, vzniká chaos. „Bylo by dobré, kdyby každý dělal v rozhodovacím procesu svoji práci,“ rýpl si do politiků.

Uznává nicméně, že ti, kteří se připravují na možný budoucí konflikt, činí správně. I když si nemyslí, že by Rusko zaútočilo na některý z členských států NATO v dohledné době, připouští možnost, že věci se mohou změnit. A to i z důvodu externích faktorů, jako je vypuknutí širšího konfliktu vzešlého z jiných částí světa.

„Situace, kterou vidíme na Blízkém východě, jmenovitě izraelská válka, zatím neeskaluje do širšího válečného konfliktu. Ale když války začínají, někdy nemůžete předvídat, jak se věci vyvinou,“ varuje.

Litevské vojenské přípravy

Právě z důvodů bojové připravenosti litevská armáda doporučuje, aby se vláda zaměřila na takové vojenské priority, jako je rozvoj lehkých a středních brigád a jejich vybavení bojovými vozidly a tanky.

Litevská státní rada obrany tento týden rozhodla zahájit jednání o nákupu německých tanků Leopard 2. „Naším záměrem je vytvořit tankový prapor, ale hodně bude záležet na podmínkách, například na ceně, a tak zatím nemohu uvést žádné podrobnosti,“ řekl ministr obrany Arvydas Anušauskas. Litva v současnosti tanky nedisponuje. Nová tanková jednotka má být bojeschopná k roku 2030.

Německý deník Bild uvedl, že německá armáda má rozpracovaný podrobný scénář možného konfliktu zemí NATO s Ruskem, který začíná ruskou mobilizací letos v únoru a končí bezprostřední hrozbou války v létě 2025. Pozornost Ruska by přitom podle německého scénáře byla zaměřena na suwalský průsmyk, což je strategický pás země podél polsko-litevské hranice.

Litevské ministerstvo zahraničí v reakci na zprávu uvedlo, že je těžké očekávat, že Rusko do konce bojů na Ukrajině přerozdělí své priority a začne koncentrovat své síly jinými směry. „Neprohrát válku je v současnosti prioritou Ruska a vyčleňuje na to příslušné zdroje,“ zaslalo v odpovědi litevské zpravodajské agentuře Elta. Rusko ale podle ministerstva plánuje dlouhodobé posilování Západního vojenského okruhu.

Německo se zavázalo trvale rozmístit v Litvě brigádu o síle asi 4800 vojáků, což představuje první trvalé zahraniční nasazení německých vojáků od druhé světové války. Brigáda Bundeswehru v této pobaltské zemi má dosáhnout plné bojové připravenosti v roce 2027. První vojáci mají přijet do Litvy letos, hlavní část bude následovat příští rok, kdy má brigáda zahájit službu.

Minulý týden Litva spolu s Estonskem a Lotyšskem oznámila, že chystají na svých hranicích s Ruskem a Běloruskem postavit obrannou linii včetně stovek bunkrů. Má zahrnovat asi 600 betonových bunkrů podél estonských hranic. Odhaduje se, že jejich výstavba vyjde na zhruba 60 milionů eur (asi 1,5 miliardy korun). Výstavba má být zahájena v roce 2025.