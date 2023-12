Východ NATO má tři roky, aby se připravil na ruský útok, varuje Polsko

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou 45 %

Severoatlantická aliance se musí do tří let připravit na konfrontaci s Ruskem. Uvedl to šéf polského Národního bezpečnostního úřadu Jacek Siewiera. Přípravu na odstrašení Ruska a jeho případný úder zmiňují i polští generálové, německý ministr obrany či lotyšský prezident. Moskva naznačuje, že je připravena vést válku i s celým NATO.