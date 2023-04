Drama v Súdánu. Část Britů nestihla evakuační let, zabránila jim v tom armáda

Britští občané, kteří se chtěli dostat do bezpečí, se měli do sobotního poledne dostavit na letiště vzdálené asi 20 kilometrů od Chartúmu, uvedl dříve britský vicepremiér Oliver Dowden. The Guardian na základě svědectví lidí z místa píše, že Britové si cestu na letiště napříč válečnými zónami museli zajistit vlastními silami a prostředky.

To potvrdila i konzervativní předsedkyně užšího výboru pro zahraniční věci Alicia Kearnsová. „Dostala jsem několik zpráv, že súdánské ozbrojené síly brání lidem v přechodu přes Chartúm, aby se dostali na přistávací dráhu. Myslím, že se na to musíme podívat a zjistit, jestli je na tom něco pravdy. Pokud ano, máte britské občany, kteří uvízli a je jim zabráněno dostat se na evakuační místo,“ uvedla.

Večer Londýn uvedl, že vláda od úterý evakuovala celkem 1 888 lidí a zorganizovala 21 letů. Původně byly lety vyhrazené pro držitele britských pasů nebo povolení k pobytu, ale po tlaku britské veřejnosti Londýn svolil odvézt také asi 20 súdánských lékařů, kteří pracovali pro britský zdravotní systém NHS, uvedla agentura AFP.

Spojené státy zorganizovaly pozemní konvoj pro až 300 Američanů, na jehož cestu do přístavního města Port Súdán dohlížely ozbrojené drony.

Kolona v sobotu v pořádku dorazila na místo, uvedly podle agentury AP americké úřady. Saúdskoarabské ministerstvo zahraničí později podle stanice NBC News informovalo o úspěšné evakuaci téměř 1 900 cizinců lodí na své území.

Na sociálních sítích se objevilo video a tvrzení bývalé novinářky, že střediska pro žadatele o dočasná víza v Saúdské Arábii začínají být přeplněná.

V Súdánu proti sobě od půlky dubna bojuje armáda vedená generálem Abdalem Fattáhem Burhánem a polovojenské Jednotky rychlé podpory (RSF) Muhammada Hamdana Dagala, což byli původně spojenci, kteří v roce 2021 společně zorganizovali puč.

Tento týden strany uzavřely třídenní příměří, které bylo ve čtvrtek prodlouženo o další tři dny. V Chartúmu navzdory prodlouženému příměří pokračují tvrdé boje mezi súdánskou armádou a milicemi, uvedl server BBC. Armáda zapojila i letectvo.

„Znovu jsme se vzbudili za zvuků bojových letadel a protileteckých zbraní, rány byly slyšet v širokém okolí,“ řekl agentuře AFP jeden z obyvatel súdánské metropole. Agentura Reuters citovala očitého svědka, podle něhož armáda s pomocí dronů zaútočila na pozice milic poblíž velké ropné rafinerie.

Vůdce RSF Dagalo, zvaný také Hemeti, stanici BBC v telefonickém rozhovoru řekl, že útoky proti jeho jednotkám se nezastavily a že si k jednacímu stolu sedne teprve ve chvíli, kdy se tak stane. „Zastavte násilnosti. Potom můžeme vyjednávat,“ vzkázal svému rivalovi.

Silná migrační vlna

Podle súdánského ministerstva zdravotnictví bylo dosud v bojích v Súdánu zabito nejméně 528 lidí a dalších více než 4 500 zraněno. Zahraniční státy zareagovaly na vývoj v zemi evakuacemi svých občanů. Podle Dowdena zájem britských občanů o odlet ze Súdánu slábne.

„Chartúm už začíná být prázdný. Už jsme se necítili v bezpečí, lidé se začali vloupávat do cizích domů a rabují,“ uvedla súdánská žena, která odletěla do SAE. Evakuační letadlo přistálo v Abú Zabí, odtud budou lidé cestovat do dalších zemí, uvedla agentura Reuters.

Americká pozemní kolona urazila asi 800 kilometrů z centra bojů do přístavu na pobřeží Rudého moře, kde je situace relativně klidnější. Spojené státy čelily kritice vlastních občanů, že dosud neuspořádaly žádný evakuační let.

V zemi přitom podle AP bylo až 16 000 Američanů, kteří si přáli Súdán opustit. Americké speciální jednotky evakuovaly 22. dubna diplomaty, část Američanů odletěla spoji organizovanými jinými zeměmi.

Vedle cizinců se Súdán snaží opustit i místní obyvatelé. Přes 50 000 uprchlíků, především žen a dětí, překročilo hranice do Čadu, Egypta, Jižního Súdánu a Středoafrické republiky. OSN se obává, že by to mohlo vést k další nestabilitě v regionu, píše Reuters.