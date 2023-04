V Súdánu bude dál platit příměří, ze země se podařilo odvést třetího Čecha

Británie, Francie a Kanada pokračují v evakuacích svých občanů z boji zmítaného Súdánu, kde do čtvrteční půlnoci platí příměří. Súdánská armáda uvedla, že dojde k jeho prodloužení, a to o dalších 72 hodin. Do Česka ve čtvrtek dorazil třetí z evakuovaných Čechů, jedná se o zdravotníka. Další dva Češi čekají na pokyn od Turecka.