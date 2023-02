Snaha odstrašit protivníka. Polsko rozmísťuje na hranici protitankové zátarasy

„Začali jsme preventivně rozšiřovat bezpečnostní opatření na hranicích s Ruskem a Běloruskem. Je to součást naší obranné a odstrašující strategie,“ uvedl na Twitteru ministr obrany Mariusz Blaszczak.

„První opevnění jsou již rozmístěna na hranici s Kaliningradskou oblastí,“ dodal v příspěvku, který doplnil o fotografie železných a betonových zábran.

Hranice Polska s Kaliningradskou oblastí je dlouhá asi 200 kilometrů. Varšava chce protitankové zátarasy nainstalovat také podél 418 kilometrů dlouhé hranice s Běloruskem.

Jeho vůdce Alexandr Lukašenko poskytl Moskvě běloruské území pro útok vůči Ukrajině a vytváří s Ruskem společné vojenské jednotky. Aktivně se ale zatím do invaze nezapojilo, připomněla agentura DPA.

Polsko již v loňském roce postavilo na pozemních úsecích své hranice s Běloruskem plot vysoký 5,5 metru, který má migrantům ztížit nelegální vstup do země. Polsko i Evropská unie viní Lukašenka, že záměrně přiváží do Běloruska migranty ze zemí jako Irák či Afghánistán, aby je následně posílal dále do EU.