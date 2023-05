Zákaz vjezdu. Kamiony z Ruska a Běloruska od června nesmějí do Polska

Kamiony s běloruskou a ruskou značkou budou mít od 1. června zákaz vjezdu do Polska, uvedl ministr. Příslušné nařízení už vyšlo v úředním věstníku a 30. května vstoupí v platnost, uvedl polský rozhlas.

Ministerstvo vnitra také uvalilo sankce na 365 Bělorusů, a to v podobě zákazu vstupu do Polska a do schengenského prostoru. Postih se se týká nejen politiků, hodnostářů a soudců autoritářského režimu, ale i prorežimních sportovců, sportovních funkcionářů či novinářů.

Na „černé listině“ se tak ocitlo také 159 poslanců běloruského parlamentu – na ostatní Varšava uvalila sankce již dříve – 76 soudců, sedm prokurátorů, 32 zástupců místních úřadů a 28 velitelů a pracovníků silových složek. Ministr Kamiňski pak zmrazil finance a majetek 20 firem a 16 jednotlivců spjatých s ruským kapitálem, napsal portál Onet.

Jde o přislíbenou odvetu polské vlády za rozhodnutí běloruského nejvyššího soudu, který v pátek potvrdil trest osmi let vězení novináři a aktivistovi polské menšiny Andreji Pačobutovi (v polském přepisu Andrzej Poczobut). Polsko už v únoru reakci na Poczobutovo odsouzení uzavřelo jeden přechod na hranici s Běloruskem.