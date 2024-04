I neúměrná sebeobrana je válečným zločinem, říká bývalá prokurátorka Haagu

Poslechněte si rozhovor s exprokurátorkou Richterovou také v audiu:

Druhů válečných zločinů je mnoho. Jedním z nich je úmyslný útok na civilní objekt a podle státní zástupkyně Richterové je právě dokázání úmyslu to nejtěžší.

„Některé rakety jsou řízeny počítačem a my třeba nevíme, jak je jejich navigace nastavena. Při zjišťování úmyslu útoku na civilisty musí vyšetřovatel přijít na místo a zjišťuje typ rakety, její rozptyl a zda by se měl tento typ používat v úplně jiné situaci. Také zda není v okolí vojenský objekt, což pouze z videa nezjistíte. Mohlo by jít i o technickou závadu při odpalu, může dojít i k odchýlení,“ vysvětluje Richterová okolnosti, které určují, zda jsou páchány válečné zločiny.

Richterová upozorňuje, že není soud v Haagu jako soud v Haagu. Mezinárodní trestní soud, kde leží případ vyšetřování potenciální genocidy na palestinském území od roku 2015, může trestat pouze jednotlivce, kteří se válečných zločinů dopouští. Mezinárodní soudní dvůr, orgán OSN, u kterého Jihoafrická republika letos obvinila Izrael z genocidy, postihuje státy.

„Každý napadený stát má právo na sebeobranu nebo různá opatření, ale musí být úměrné, přiměřené. Dá se také říct, že jakýkoliv útok na Ukrajině nebo v Bosně by se dal považovat za válečný zločin, protože ve válce bývají zasaženy civilní objekty a zabiti civilisté. Ale jen pokud jsou vedlejší škody nepřiměřené, je to skutečně válečný zločin. Shromáždit důkazy o nepřiměřenosti vyžaduje hodně času. V poslední době se mi zdá, že možná oprávněně je mezinárodní společenství znepokojeno, že soudy jednají pomalu,“ říká Richterová s tím, že kritici nečelili vyšetřování zločinů takového rozsahu.

Co se dozvíte v podcastu Kontext: