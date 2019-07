Extrémně vysoké teploty míří na Balkán, v Řecku hlásí přes 40 stupňů

Ke konci týdne ale mají teploty na jihu Evropy opět stoupat, ve Španělsku meteorologové o víkendu očekávají opět čtyřicetistupňová horka.



Po téměř týdnu veder, která neustávala ani v nočních hodinách a která si vyžádala oběti mimo jiné ve Španělsku, Francii, Německu, Polsku či Litvě, se v těchto zemích už v pondělí mírně ochladilo. Ve Francii, Německu či Švýcarsku přišly také bouřky.

Ve francouzském regionu Auvergne-Rhône-Alpes je po bouřkách a krupobití z noci na dnešek asi 30 tisíc domácností nadále bez elektřiny. Výstraha před bouřkami stále platí pro 11 departmentů. Výpadek proudu podle agentury AFP postihl i rychlovlak TGV, jehož 182 cestujících v něm nedobrovolně strávilo noc.

I nadále platí varování před vysokými teplotami v několika francouzských departementech, zejména ve Středomoří, kde se očekávají teploty až 37 stupňů. Minulý pátek ale v této oblasti padl francouzský 16 let starý rekord, když u města Montpellier naměřili 45,9 stupně Celsia.

Od tropických veder si v úterý oddechnou také ve Španělsku, kde by neměly teploty dosáhnout čtyřicítek. I když v některých částech Katalánska se k této hranici budou opět přibližovat. V Barceloně ale už má být „jen“ kolem 30 stupňů, v Madridu ale až 35.

Na severu a severovýchodě meteorologové očekávají také bouřky. Španělé si ale od tropických veder odpočinou maximálně do pátku, kdy se mají teploty opět šplhat na 40 stupňů. Nejtepleji má být opět na severovýchodě země, kde při předchozí vlně veder zaznamenali až 43,4 stupně ve městě Lleida.

V Německu bojují tisíce hasičů a vojáků u města Lübtheen asi 170 kilometrů severozápadně od Berlína s požárem, který je údajně největší v historii spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko. Podle úřadů se množí důkazy o tom, že oheň vědomě založil žhář.



Extrémní teploty i na Slovensku

Rekordy padaly v pondělí i na Slovensku, kde například na Lomnickém štítu naměřili 19,5 stupně Celsia, což je podle agentury TASR nejvyšší teplota v historii zaznamenaná na této druhé nejvyšší hoře Slovenska. Vedra byla i na západě země, například v Bratislavě naměřili až 38 stupňů.

Na vedra se dnes připravují na Balkáně. Například v srbské metropoli Bělehradě, kde se čeká až 36 stupňů, rozmístili v parcích cisterny s vodou a varovali zejména seniory před vycházkami. V celém Srbsku má být slunečno a velmi horko, na severu a západě země ale může večer pršet. Vedra očekávají v Srbsku meteorologové i ve zbytku července a v srpnu, průměrné denní teploty by se měly pohybovat kolem 35 stupňů.

Varování před vysokými teplotami, které mohou dosáhnout až 39 stupňů, vydali pro dnešek také v Bulharsku. V jeho metropoli Sofii se očekávají teploty nižší - asi 34 až 35 stupňů Celsia. Až do čtvrtka platí varování před vysokými teplotami v Rumunsku, kde se dnes očekává až 37 stupňů. Teploty přes 30 stupňů se čekají i v Chorvatsku a Slovinsku.

V Řecku více než 40 stupňů

Až na hranici 41 stupňů by se mohla dnes vyšplhat rtuť teploměru na severu a západě Řecka. V Aténách čekají 35 až 38 stupňů od středy do pátku, kdy by měly začít teploty klesat. Deník Kathimerini dnes v této souvislosti citoval místní odbory, podle nichž řada státních nemocnic, včetně těch velkých v Aténách, nemá dost klimatizací pro čekárny či ordinace.

Vedra na Balkán dorazila po několika týdnech deštivého počasí, které v některých oblastech způsobilo záplavy.