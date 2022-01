Pákistánku odsoudili k smrti za rouhání. Udal ji muž, se kterým si psala online

Aneeka Atteková prostřednictvím herní aplikace v mobilním telefonu seznámila v roce 2019 mužem, s kterým si později začala psát přes WhatsApp. List The Nation identifikoval muže jako Hassnata Farúka.

Během dopisování měla žena šířit přes aplikaci, nemorální“ a „urážlivé“ komentáře a karikatury proroka Mohammeda. Tento „rouhačský materiál“ měla dále šířit i na Facebooku.

Farúk ji udal soudu. Podle Attekové ji muž cíleně zatáhl do náboženské konverzace a obviněním se jí snaží pomstít za to, že s ním nechtěla být v kamarádském vztahu. Před soudem všechnu údajnou vinu popírala s tím, že je věřící muslimkou, píše list The Guardian.

Obhájce ženu hájil s tím, že je nevinná a v době konverzace byla duševně nemocná. Soudce nařídil psychologické vyšetření, které ale zůstalo nevyřízené.

Soud nakonec rozhodl, že se žena provinila proti pákistánským zákonům o rouhání. Žena musí na dvacet let do vězení, přičemž dostala i trest smrti.

Pákistánské drakonické zákony o rouhání jsou jedny z nejpřísnějších na světě. Řada lidí kvůli nim byla odsouzena k trestu smrti. Nicméně, zatím jej úřady nikdy nevykonaly, odsouzení zůstávají za mřížemi.

Přesto obvinění z rouhání je smrtelně nebezpečné. V roce 2020 přímo v soudní síni zabil útočník souzeného amerického občana Tahira Naseema. Pákistánští islamisté na podporu vraha svolali demonstraci, kde žádali jeho propuštění a obhajovali jeho čin s tím, že hájil islám.

Minulý měsíc rozlícený dav ubil k smrti muže ze Srí Lanky kvůli tomu, že údajně odstranil náboženské plakáty ze stěn továrny, kde pracoval. Dav tělo zabitého muže zapálil.

Lidskoprávní organizace dlouhodobě upozorňují, že zákony o rouhání slouží náboženským extremistům i obyčejným Pákistáncům jako záminka pro „řešení“ osobních sporů. Podle nich je islamistické skupiny zvláště zneužívají k perzekuci náboženských minorit, včetně těch muslimských.

Pákistán se v poslední době pokouší mít online vyjádření k náboženským záležitostem pod svou kontrolou. V roce 2016 schválil zákon, který mu dává v této oblasti větší pravomoci. Nedávno vláda požádala Twitter a Facebook, aby jí pomáhala identifikovat občany, kteří se dopouští rouhačského chování na těchto platformách.