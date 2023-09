ANALÝZA: Obětní beránek Reznikov. Musel jít kvůli korupci, ale ne jeho

Reznikov končí zrovna ve chvíli, kdy se ukrajinská ofenziva, která trvá už čtvrt roku, dostala do kritického bodu. Je to zvláštní i proto, že po celý rok a půl války nepadl v Kyjevě nikdo tak postavený a hlavně důležitý. A on přinesl ve válce výsledky a byl ceněn. Ale v zákulisí svou osobní bitvu prohrál. Ve hře je korupce, byť ne jeho.

Zdá se, že Zelenskyj si čistí ruce, protože slova o korupci začínají vadit u západních spojenců i doma. Například v Americe, kde pomalu startuje volební kampaň, už začíná být košile bližší než kabát.