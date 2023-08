Jen F-16 nestačí, musíme se bavit o zbraních, které ponesou, řekl Reznikov

„Samotné letadlo je pouze platformou. Musíme se pobavit o zbraních, o raketách, o střelách, o bombách, které budou F-16 používat. Musíme mluvit o přípravě infrastruktury, abychom je mohli obsluhovat a ony mohly plnit bojové úkoly,“ řekl v úterý ukrajinský ministr obrany s tím, že nejde jen o výcvik pilotů.

Patřičné znalosti budou muset nabýt také inženýři, technici a další lidé, kteří budou plánovat bojové operace. „Je to zásadní množství úkolů, a aby se první ‚ptáci‘ objevili na ukrajinském nebi, musíme vycvičit několik set lidí. Proto si objektivně a bez přehnaných očekávání myslím, že šest až sedm měsíců je minimální doba, kterou je třeba vzít v úvahu,“ řekl.

„Ale pokud bude o něco větší – nebuďte zklamaní,“ dodal. Ukrajinští piloti podle něj prokázali, že jsou schopní připravit se za šest měsíců. U techniků a inženýrů to však prý ještě není jasné. Je však podle svých slov přesvědčen, že „ukrajinské F-16 osvobodí dočasně okupovaná teritoria na ukrajinském nebi“. Odkázal tak na víc než rok a půl trvající válku, kterou Rusko vede na ukrajinském území.

Dánsko nově daruje Ukrajině devatenáct stíhacích letounů F-16 a Nizozemsko dvaačtyřicet. První kusy by do země měly dorazit koncem letošního roku. Reznikov na dotaz ukrajinských novinářů odmítl hodnotit, zda je to málo, naopak poznamenal, že „vše vždy začíná prvním krokem“.

Uvedl také, že celkem mají partneři Ukrajiny k dispozici až pět tisíc stíhaček F-16. Minulý týden pak potvrdil, že výcvik ukrajinských pilotů na řízení těchto letounů už začal, uvádí agentura Unian.