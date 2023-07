Pilot s pasažéry vyskočili z vrtulníku. Soud řeší, proč sopka zabila 22 turistů

„Páni,“ říká na videu jeden z turistů, když s úžasem přihlíží, jak z kráteru stoupá kouř. Skupina lidí vytahuje mobily, aby tento jev zachytila. Průvodce však mezitím v šoku ustupuje.

Že jde o oblak páry a plynu o teplotě 100 stupňů Celsia, který na ně každou chvílí dopadne, si turisté uvědomí až po několika sekundách. Jeden z průvodců začne skupinu pobízet, aby ho následovala pryč. Před vulkanickými střelami se lidé schovali za velkými kameny. Jeden z turistů při běhu padá, následně všechny pohltí mrak popela.

To vše ukazují záběry z 9. prosince 2019, kdy na novozélandském ostrově White Island, známém také pod jeho maorským jménem Whakaari, vybuchla sopka. Na ostrově se v ten okamžik nacházelo 47 lidí. Sopečná erupce zabila 22 z nich, většinu ze zbylých 25 přeživších vážně popálila. Mezi mrtvými bylo čtrnáct Australanů, pět Američanů, dva Novozélanďané a jeden Němec.

Neštěstí vylíčil později ve svém hodinu a půl trvajícím dokumentu Netflix pod názvem Sopka: záchrana z Whakaari.

Zachránila nás voda

Nyní, po čtyřech letech, pokračuje v Aucklandu soud, u kterého promluvil jeden ze svědků nešťastné události. Pilot vrtulníku ve čtvrtek u soudu uvedl, že on a jeho dva pasažéři unikli vážným zraněním jen díky tomu, že skočili do oceánu.

„Zachránila nás voda,“ řekl Brian Depauw, pilot, který pro cestovní kancelář Volcanic Air doprovázející turisty na ostrov pracoval teprve necelý měsíc a v den výbuchu sopky absolvoval svůj první let bez dozoru.

Svým cestujícím, dvěma německým párům, během bezpečnostních pokynů sdělil, že pokud ho uvidí běžet, mají ho následovat. Když sopka vybuchla, cestující se chtěli vrátit do vrtulníku, ale pilot se rozhodl, že voda je bezpečnější varianta. Dva lidé z jeho posádky se však k vodě nedostali včas. Pohltil je oblak žhavého popela, píše agentura AP.

Když záznam v úterý přehráli okresnímu soudu v Aucklandu, v soudní síni zavládlo ticho, píše The New Zealand Herald.

Turisté nebyli varováni, tvrdí prokurátorka

Obžalovanými jsou majitelé ostrova. Jedná se o bratry Andrewa, Jamese a Petera Buttleovy, kteří zároveň provozují cestovní kanceláře ID Tours NZ a Tauranga Tourism Services. Čelí obvinění ze selhání zajistit dostatečnou ochranu turistů a zaměstnanců.

Podle prokurátorky Kristy McDonaldové byla erupce sice neočekávaná, ale předvídatelná. Lidé podle jejích slov nedostali příležitost k informovanému souhlasu o tom, zda chtějí vstup do kráteru aktivní sopky riskovat.

„Cestovní ruch na Whakaari byl riskantní podnik. Zahrnoval výlety do srdce kráteru aktivní sopky. A to za předpokladu, že nikdo nemohl předvídat, kdy může erupce nastat, a kdy v momentě, kdy by k erupci došlo, by lidé na Whakaari pravděpodobně zemřeli nebo utrpěli velmi vážná zranění. A tato obava se bohužel naplnila,“ řekla v úterý McDonaldová.

Dále podle prokurátorky společnost Whakaari Management (WHL), kterou bratři vlastní, nezajistila turistům ochranné pomůcky ani adekvátní nouzovou evakuaci. Sopka přitom vybuchla i v roce 2016, kdy se na ostrově zrovna nikdo nenacházel. Událost měla podle slov McDonaldové vlastníky společnosti donutit přijmout opatření. To se však nestalo. Uznala, že varování před nebezpečím by „nebylo vhodné pro byznys“.

„Zisk by však nikdy neměl mít přednost před bezpečností,“ zdůraznila. Ostrov White Island patřil rodině Buttleových od roku 1936, uvedl The New Zealand Herald. Obvinění čelí tři bratři, jejich společnost WHL a obě cestovní kanceláře. Po neštěstí v roce 2019 se turistické výlety na ostrov Whakaari dále neorganizují.