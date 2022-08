Rodina v aukci vydražila starý kufr, doma v něm našla lidské ostatky

Rodina se dvěma dětmi zavazadlo vydražila minulý čtvrtek spolu s celým přívěsem plným věcí během online aukce místního skladu. Ten se tak snažil zbavit zásob, ke kterým se nikdo včas nepřihlásil. Co si noví majitelé přivezli, se dozvěděli až o den později.

Kufr otevřeli údajně na příjezdové cestě. Po hrůzném nálezu zavolali policii, která už vyšetřuje vraždu. Dotyčná rodina je však mimo podezření, uvedli policisté a ocenili ji za spolupráci s tím, že všem jejím členům poskytuje odbornou pomoc.

Kdo je oním zavražděným a jak dlouho byl v kufru uložen, zatím detektivové nevědí. Dosud neznají ani původního majitele kufru a pronajímatele prostoru ve skladu v Clendon Parku na předměstí Aucklandu.

Podle zdrojů stanice Newshub by v kufru – podle dalších zdrojů bylo kufrů více – mohly dokonce být kusy více těl. Policie však ani tuto informaci zatím nepotvrdila.

Sousedé se nicméně diví, že si rodina kufr vůbec převzala. Podle jejich mínění ji měl zarazit silný zápach, který byl prý cítit až k nim. „Hned jsem věděl, co to je. Jen jsem si říkal, odkud to asi jde,“ říká jeden ze sousedů, který dříve pracoval v krematoriu.

„Přivezli to na přívěsu? Jak si mohli takového smradu nevšimnout? Lovím prasata a když se maso zkazí, páchne přesně takhle. Proto jsem si myslel, že je to mrtvé zvíře,“ popsal další.

Kriminalisté a forenzní experti aucklandské policie jsou stále na místě nálezu. Rodina však ze svého domu raději odjela, píše The Times. Vadila jí prý mediální pozornost poté, co se o případu dozvěděli novináři.