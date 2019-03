Ruska navedla manžela, aby rozsekal sousedku. Kusy těla aranžovali s jídlem

Soud v jižním Rusku poslal na 10 let do vězení ženu, která přiměla svého manžela, aby zabil a rozčtvrtil sousedku z domu, s níž se předtím pohádala. Případ s velkým zájmem sledovala místní i zahraniční média, která o páru psala jako o krasnodarských kanibalech. Neprokázalo se ale, že by svou oběť konzumovali.