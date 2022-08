Ostatky nalezené v kufrech na Zélandu patřily dvěma dětem, oznámila policie

„Stále máme spoustu nezodpovězených otázek,“ řekl detektiv Tofilau Faamanuia Vaaelua. Upřesnil nicméně, že se těla dětí našla ve dvou kufrech. Před týdnem si je domů přivezla rodina z předměstí Aucklandu poté, co je vydražila spolu s celým přívěsem věcí v online aukci skladu Papatoetoe Safe.

Oběma dětem bylo zhruba mezi pěti a deseti lety a po smrti jsou už roky, pravděpodobně tři nebo čtyři. Detektiv také řekl, že příbuzní dětí zřejmě žijí na Novém Zélandu a že policie „udělala pokrok v testech DNA“. K totožnosti obětí či příbuzných však nic neřekl. Neví se ani, zda byly děti z jedné rodiny.

„Skutečně soucítím s rodinami obětí. Právě teď jsou někde příbuzní, kteří o smrti svých milovaných netuší. Není to jednoduché pátrání. Nezáleží na tom, jak dlouho nebo kolik let sloužíte u policie a vyšetřujete hrozné případy, jako je tento. Nikdy to není snadný úkol,“ pokračoval s tím, že sám má malé děti.

Samotné vyšetřování ztěžuje i fakt, že oběti ve skladu ležely velmi dlouhou dobu. Policie se proto probírá záběry z kamer a jako vodítka v případu využívá i další věci nalezené ve vydraženém přívěsu. Podle místních médií tam byly například dětské hračky.

Detektiv dodal, že o případu informovali Interpol i několik dalších agentur. Potvrdil také, že noví majitelé inkriminovaných kufrů nemají se zločinem nic společného a jsou ze svého nálezu v šoku. „Jsme odhodlaní přivést ke spravedlnosti toho či ty, kteří jsou za smrt těchto dětí odpovědní,“ dodal Vaaelua.