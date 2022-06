Skotská premiérka oznámí plány k novému referendu o nezávislost

Sturgeonová v prohlášení tento měsíc uvedla, že má demokratický mandát na vyhlášení dalšího referenda, jelikož ve skotském parlamentu mají většinu strany, které podporují nezávislost –⁠ Skotská národní strana a Zelení.

„Britská vláda není v pozici, z níž by mohla poučovat jiné země o nutnosti respektování demokratických pravidel, když má v úmyslu potlačovat demokracii u sebe doma,“ uvedla Sturgeonová. Dodala, že „vláda Westminsteru nad Skotskem nesmí být postavena na ničem jiném než souhlasném a dobrovolném partnerství“.

Britská vláda referendum odmítá. Argumentuje mimo jiné tím, že skotský lid vyjádřil vůli setrvat v Británii v roce 2014, kdy pro to hlasovalo 55 procent zúčastněných. K volebním urnám tehdy přišlo téměř 85 procent voličů.

Lídr Dolní sněmovny Mark Spencer tento měsíc uvedl, že od referenda v roce 2014 by mělo uplynout 25 let, než bude vyhlášeno další. Referendum před osmi lety bylo vyhlášeno právě za podmínky, že půjde o „jednu příležitost za generaci“. „Jednou za generaci podle mě rozhodně není pět let, ale spíš 25 let. Pak můžeme o (referendu) uvažovat znovu,“ řekl Spencer.

Na návštěvě Skotska je nyní až do pátku britská královna Alžběta II., která přijela do Edinburghu v pondělí u příležitosti oslav skotských tradic a kultury Holyrood Week.