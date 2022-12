Nebe nad New Yorkem opanují helikoptéry. Stížností na hluk je víc než na krysy

Na Manhattanu a v Queensu letos stížnosti na vrtulníky převýšily dokonce i stížnosti na krysy, což je téma, které newyorský starosta Eric Adams nedávno označil za prioritu radnice, uvedl portál Bloomberg.

Hluk vrtulníků převážejících zaneprázdněné manažery z Manhattanu na mezinárodní letiště Johna F. Kennedyho anebo strojů sloužících jako městské aerotaxi je tak hlasitý, že Newyorčanka Lara O’Brienová musí při telefonování ze svého brooklynského bytu svůj přístroj ztišovat. „Otřásá se celý byt, třese se dokonce i podlaha,“ říká žena. A totéž se děje v celé její čtvrti. Právě ona, stejně jako další tisíce Newyorčanů, patří k těm, kteří si od pandemie navykli pracovat z domova. Tam však nemají klid.

Uber v oblacích

Zvuk helikoptér je momentálně horké téma i pro newyorskou městskou radu. Ta nyní zvažuje návrh zákona zakazujícího „neprioritní“ provoz vrtulníků z manhattanských heliportů, které vlastní město. Takový krok by však ohrozil zavedený obchodní model leteckých taxislužeb, jako je například společnost Blade Air Mobility Inc. Ta loni vstoupila na burzu a usiluje o to stát se jakýmsi Uberem v oblacích.

Stížnosti na hluk z helikoptér v New Yorku se táhnou dlouhé už desítky let. V roce 2016 aktivisté dosáhli kompromisu s provozovateli heliportu na Dolním Manhattanu a podařilo se jim snížit počet letů za rok z 60 tisíc na 30 tisíc. Také zcela eliminovali nedělní lety, které nejsou nezbytné. Mírová dohoda však dlouho nevydržela.

„Newyorčany nesmí trápit hluk a znečištění ovzduší ze strojů, které pár privilegovaných lidí používá, aby se rychleji dostali do Hamptonu nebo na JFK nebo aby si pár turistů mohlo shůry prohlédnout Brooklyn Bridge,“ říká člen brooklynské rady Lincoln Restler, který návrh zákona předložil.

„Covid v tom jednoznačně sehrál svou roli,“ říká Katia Verazaová, zástupkyně asociace Helicopter Association International. „Počet letů se snížil, a přesto stížností přibylo. Nedůležité lety se tehdy nekonaly, lidé si stěžovali i tak,“ říká manažerka.

Naopak Melissa Elsteinová, která vede skupinu na ochranu práv s názvem Stop the Chop NY/NJ, vliv pandemie na hluk z vrtulníků nezlehčuje. Říká však, že stížností na hluk na městské lince 311 začalo přibývat již v roce 2019, tedy ještě předtím, než covid donutil mnoho Newyorčanů odejít na home office.

„Když pracujete v některých z těchto výškových, zvukotěsně uzavřených kancelářských prostor, problém nemáte. Nepracujete z domova,“ říká. „Jiné je to však, když jste doma a máte okna dokořán,“ dodává aktivistka. Hluk vrtulníků na Upper West Side na Manhattanu je podle ní nyní dokonce tak nesnesitelný, že se sama mnohokrát těší na pošmourné zatažené dny, kdy se kvůli mlze nelétá.

Lety hodné Instagramu

Dvanácti- až patnáctiminutový vyhlídkový „instagramový“ let nad Sochou Svobody, Ellis Islandem, Světovým obchodním centrem, Empire State Buildingem, Times Square nebo Central Parkem se dá pořídit za pouhých 220 dolarů (5 500 Kč) na osobu. Za dalších 150 dolarů (3 780 Kč) lze absolvovat delší let, který zahrnuje i stadion Yankees v Bronxu či Brooklynský most.

Mnoho letů v poslední době startuje z New Jersey, kde jsou omezení počtu i doby letů méně přísná. Federální letecký úřad ale kontroluje vzdušný prostor a dbá spíše na bezpečnost nežli na hluk. Vyžaduje, aby vrtulníky létaly v hustě obydlených oblastech, jako je New York, ve výšce maximálně tisíc stop (304 metrů) nad zemí. To je zhruba ve výšce pařížské Eiffelovy věže a hluboko pod letovými drahami ostatních letadel. To znamená, že obyvatelům výškových budov létají vrtulníky těsně kolem oken.

Dalším zdrojem hluku pocházejícího z letecké dopravy je také rostoucí segment leteckých taxíků ve městě. Společnost Blade, jedna z několika takových služeb, nechce zveřejnit konkrétní počty cestujících. Tvrdí ale, že obchod kvete, zejména v oblasti New Yorku.

„Jsme přesvědčeni o tom, že flexibilita, kterou nabízí hybridní práce v postcovidové éře, zásadně zvýšila poptávku po letecké dopravě. Pracovníci mají nyní možnost udělat si z každého víkendu prodloužený víkend a každá služební cesta má v sobě i rekreační složku,“ říká k výsledkům firmy výkonný ředitel a spoluzakladatel společnosti Robert Wiesenthal.

Jeho společnost vděčí za růst příjmů částečně své cenové politice: jednosměrný let z Manhattanu na letiště JFK nebo Newark International stojí přibližně 195 (4 900 Kč) až 245 dolarů (6 100 Kč) za jedno místo. Soukromý charter stojí 1 875 dolarů (47 300 Kč). Cena jednosměrného letu do Hamptonu začíná na 1 025 dolarech (25 800 Kč) za místo.

Společnost Blade tvrdí, že její služby jsou přínosné i pro ekonomiku města. Spojují světovou finanční metropoli s globálním obchodem prostřednictvím pětiminutových letů z Dolního Manhattanu na mezinárodní letiště. A zákaz vrtulníků by byl kontraproduktivní, tvrdí. „Důvodem nárůstu letů, a tedy i stížností, je spíše obrovský boom neregulovaných turistických letů,“ říká Taína Borrerová, mluvčí společnosti Blade. Ta však podle ní turistické lety neprovozuje.

Stojí to za to?

Současná legislativa městské rady má 23 podporovatelů nové legislativy, k magickému číslu 26 jí chybí pouhé tři hlasy, aby v 51členném řídícím orgánu města prosadila svou. Tedy pokud se o ní vůbec podaří hlasovat. Návrh zákona o vrtulnících se však od svého červnového předložení zasekl ve výboru.

Předsedkyně výboru pro hospodářský rozvoj a členka rady Amanda Faríasová z Bronxu je jednou ze spolupředkladatelek návrhu zákona. Uvedla, že chce k otázce helikoptér nad New Yorkem přistupovat s rozmyslem. Na slyšení minulý měsíc jí však představitelé města sdělili, že každý z městských heliportů přináší ročně do městské kasy asi 1,2 (30,2 milionů Kč) až 2 miliony dolarů (50 milionů korun). „Stojí to vzhledem ke všem těm stížnostem, které máme, vůbec za to?“ ptá se podle Bloombergu.