Ulice New Yorku plní nelegální lešení. Bojovat s ním bude umělá inteligence

V ulicích New Yorku stojí nejméně 500 nelegálních lešení. Zjistili to programátoři najatí radnicí za pomoci umělé inteligence. Píše o tom týdeník The Economist, podle kterého si metropole s nelegálním lešením nedokáže poradit a jde tak o klasický příklad dobře míněného opatření se špatnými vedlejšími účinky.