Z jezera u Birminghamu zachránili čtyři děti, spadly do ledové vody

Čtyři děti byly v neděli v kritickém stavu převezeny do nemocnice poté, co spadly do ledové vody jezera nedaleko britského města Birmingham. Místní zdravotnické služby uvedly, že se dětem zastavilo srdce, následně je převezli do nemocnice.