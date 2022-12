„Jednalo se o muže, který podnapilý skočil z mostu. Při pádu se zachytil o pilíř a tam čekal, než jej hasiči vytáhli,“ potvrdil po akci hasičů mluvčí pražské policie.

„Není tam moc vody, asi tak do půli těla, takže by neměl být s akcí problém,“ řekl mluvčí hasičí Martin Kavka. Kvůli riziku podchlazení hasiči nejspíše muže předají do péče záchranářů.