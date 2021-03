Německé kontroly na hranicích pokračují, Merkelová vede boj o rozvolňování

Náměstek z resortu vnitra o dalších kontrolách, které měly původně nyní skončit, mluvil na neveřejném zasedání výboru pro vnitřní záležitosti Spolkového sněmu.



Němečtí policisté na hranicích dohlížejí na dodržování karanténních opatření, které Německo uvalilo na země považované za oblasti s výskytem nebezpečných mutací koronaviru. Na tomto seznamu je od 14. února také Česko s velkou částí Tyrolska a též Slovensko.

Z těchto oblastí smí do Německa cestovat jen Němci, cizinci žijící trvale v Německu, nákladní dopravci či někteří pendleři, pokud se prokážou nanejvýš 48 hodin starým negativním testem na koronavirus. Všichni s výjimkou přeshraničních pracovníků a řidičů kamionů musí po příjezdu do karantény.

Bude větší uvolnění?

Portál Business Insider pak ve středu napsal, že podle jeho informací počítá nový plán kancléřky Angely Merkelové a premiérů německých spolkových zemí s postupným otevíráním provozů již od hranice 100 nových případů na 100 tisíc obyvatel za sedmidenní období. Týkalo by se to i restauračních zahrádek. Výrazné uvolňování je však možné očekávat až při sedmidenní incidenci nižší než 35.

Kancléřka Merkelová, která kvůli mutacím koronaviru dlouhodobě hájí co nejvyšší opatrnost, čelí značnému tlaku veřejnosti i politiků, aby s rozvolňováním souhlasila. Magazín Fokus k tomu poznamenal, že nejmocnější žena světa je proti všeobecnému „otevíracímu opojení“ sama bezmocná. Středeční jednání Merkelové se zemskými premiéry tak Fokus vnímá i jako bitvu o kancléřčinu epidemickou politiku.

Za pravdu magazínu dává vládní sociálnědemokratický poslanec a epidemiolog Karl Lauterbach, který dlouhodobě podporuje tvrdá karanténní opatření a který varuje před třetí vlnou. Jednání přirovnal ke dvěma vlakům, které se po jediné koleji řítí proti sobě.

Stále více spolkových zemí chce totiž rozvolňovat dříve a nechtějí čekat na sedmidenní incidenci na hodnotě 35, kterou zastává Merkelová. A na tyto požadavky musí kancléřka reagovat. Podle návrhů závěrů jednání, na které se Business Insider odvolává, se při méně než 100 nových případech na 100 tisíc obyvatel za sedmidenní období budou moci po předchozím objednání otevřít muzea, galerie či zoologické a botanické zahrady.

Pokud po této vlně rozvolnění sedmidenní incidence zůstane dalších čtrnáct dní se stabilní hodnotou v rozmezí 35 až 100 nových případů, bude moci otevírání pokračovat. To by se týkalo zahrádek restaurací a dalších gastronomických provozů.

Otevřít by mohla v omezeném režimu i divadla a kina. Ve všech případech by však návštěvníci museli předložit negativní výsledek rychlotestu nebo samotestu. Při poklesu incidence pod 35 by následovalo další rozvolňování.

Případné zhoršení epidemické situace, kdy by sedmidenní incidence tři dny po sobě překračovala hodnotu 100, by aktivovalo záchrannou brzdu. V takovém případě by se region navrátil k opatřením platným do 7. března, kdy mohou mít otevřeno jen obchody s potravinami a kadeřnictví.



Německo nyní hlásí 64 nových případů na 100 tisíc obyvatel za sedm dní. Na této hodnotě se s drobnými výchylkami drží už několik dní. To podle Institutu Roberta Kocha, který je německým úřadem pro prevenci nemocí, ukazuje, že po dlouhodobém zlepšování začala stagnace. S problémy se ale potýkají především okresy hraničící s Českem, kde incidence přesahuje hodnotu 200. V bavorském okrese Wunsiedel im Fichtelgebirge, který sousedí s Karlovarským krajem, činí dokonce 323,4 případu.