Německo začne postupně rozvolňovat opatření, otevřou obchody nebo divadla

Hlavním kritériem pro uvolňování poměrů bude hodnota nižší než 50 nových případů na sto tisíc obyvatel za sedmidenní období. Aktuální průměr v zemi činí 64. Na středečním jednání, které se protáhlo dlouho do noci, se na tom dohodla německá kancléřka Angela Merkelová s premiéry spolkových zemí.

„Cestou z pandemie je očkování,“ řekla Merkelová s tím, že velkým tématem jednání bylo i to, jak zefektivnit současnou očkovací strategii. Německo chce nově podle kancléřky maximálně využívat lhůty mezi první a druhou vakcínou, aby bylo možné co nejrychleji naočkovat co největší část populace.

Merkelová rovněž počítá s tím, že německá očkovací komise Stiko doporučí preparát AstraZeneca i pro osoby starší 65 let. Nyní se tato látka používá v Německu jen pro mladší ročníky.

Otevřou obchody, divadla a zoologické zahrady

Dalším velkým tématem schůzky bylo rozvolňování. Již od pondělí se bude moci v soukromí setkávat až pět lidí ze dvou domácností, nyní může na návštěvu jen jeden člověk z cizí domácnosti.

Od pondělí se také mohou otevřít obchody v regionech, kde je sedmidenní incidence nižší než 50. Merkelová původně navrhovala rozvolňování až při incidenci nižší než 35 kvůli nebezpečí nakažlivějších mutací koronaviru.

Od 22. března se v případě klesající tendence mohou otevřít i zahrádky restaurací, divadla či kina.



V regionech, kde je incidence vyšší než 50, ale nižší než 100, se počítá s otevřením zoologických a botanických zahrad, muzeí a galerií. Obchody neprodávající zboží denní potřeby mohou rovněž otevřít, ale zákazníci se musí předem objednávat kvůli usnadnění případného trasování nákazy. Stejná podmínka platí i pro galerie, muzea a zoologické a botanické zahrady.