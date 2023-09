Berlínský LGBT klub nechce naproti ubytovnu pro migranty, viní je z útoků

Klub „Busche“ vznikl v roce 1985 na Buschallee. Od roku 2004 sídlí u náměstí Warschauer Platz ve čtvrti s punkovou atmosférou Friedrichshain. Majitelka klubu se obává, že plány města tuto svobodomyslnost ohrožují.

Znepokojuje ji úmysl postavit naproti jejímu podniku novou ubytovnu pro migranty z Turecka, Afghánistánu a Sýrie pro až 650 lidí. Kvůli svým obavám poslala i otevřený dopis starostovi Berlína Kai Wegnerovi, v němž zmiňuje hrozbu zvýšení kriminality a nebezpečí pro LGBT komunitu.

„V posledních měsících se počet zločinů proti homosexuálům v Berlíně enormně zvýšil,“ uvedla Pahlauová ve svém dopise Wegnerovi. „Naprostá většina zločinců jsou migranti s muslimským původem,“ píše. Deník Bild připomíná, že berlínská justiční správa neshromažďuje údaje o náboženské příslušnosti pachatelů.

V rozhovoru pro list Die Welt Pahlauová přímo neuvádí, odkud bere své údaje. „Promluvte si s policisty a ujistěte je, že nezveřejníte jejich jména. A promluvte si s lidmi, kteří se stali obětí takovýchto zločinů,“ říká.

Majitelka odmítá, že by měla krajně pravicové názory a byla by proti migrantům. „Uprchlíci se syrským, afghánským a tureckým původem pochází z oblastí, kde vůbec není akceptováno právo být gay,“ uvádí. „Rozhodně nechci tvrdit, že všech 650 uprchlíků, kteří tam mají být ubytováni, je proti gayům. Ale nějaké procento vždy je,“ dodává.

Podle policejních statistik citovaných agenturou DPA v Berlíně skutečně došlo k nárůstu útoků proti LGBT komunitě. Za první půlrok 2023 policie zaznamenala 239 trestných činů proti gayům a lesbám (119 slovních útoků, 56 fyzických násilných činů), ve stejném období v roce 2022 pachatelé spáchali 188 takovýchto činů. Podobný nárůst, ze 44 na 78, evidovali strážci zákona v případě transsexuálů.

O některých věcech už nesmíme mluvit

Pahlauová podotýká, že ubytovna je na místě párty scény, kde se kromě transgender lidí a dalších členů queer komunity pohybují i mladé ženy. „V konečném důsledku jsem zodpovědná za bezpečnost svého podniku, mých zaměstnanců a hostů, nikoli za integraci.“

Vadí ji, že město podle ní o svém záměru ví od února, ale místní informovalo až 17. srpna, týden před dnem otevřených dveří ubytovny. Podle Pahlauové se tak zcela vyhnulo jakýmkoliv připomínkám, které by místní mohli mít.

„Mám pocit, že kdykoli ve společnosti řeknete něco, co není mainstream, jste velmi rychle zatlačeni do kouta,“ dodává s tím, že jiní podnikatelé ji údajně v jejím úsilí podporují, ale nechtějí sami veřejně vystoupit, protože se bojí obvinění z krajně pravicového smýšlení. „Je to smutný vývoj, že o některých věcech už nemůžete začít mluvit.“

Někteří němečtí politici s majitelkou klubu souzní. „Toto rozhodnutí považujeme za katastrofu,“ uvádí poslanci za Křesťanskodemokratickou unii Kurt Wansner a Timur Husein. Podotýkají, že oblast má už nyní problémy s drogovými doupaty a zločinností, a tvrdí, že přítomnost migrantů povede k „masivnímu nárůstu kriminality“.

Naopak mluvčí poslaneckého klubu vládní Sociálnědemokratické strany Německa (SPD) pro queer politiku Wiebke Neumannová v novém azylovém domě nevidí žádný problém: „Pokud uprchlíky budou pro jejich nový sociální prostor připravovat například sociální pracovníci, nevyvstane žádný zvýšený potenciál konfliktu.“

Pahlauová si tím není tak jistá. Pokud po otevření ubytovny dojde mezi jeho obyvateli a jejími hosty ke konfliktu, bude to pro podnik konec. „Pak klub nebude moci dále existovat.“