Nezdařená integrace? Politici v Německu spojují násilí u bazénů s arabskými klany

Plavčíci a další zaměstnanci veřejného koupaliště Columbiabad v berlínské přistěhovalecké čtvrti Neukölln o tom ví své. Celý areál až do dnešního rána nechali zavřený kvůli tomu, že jsou, jak říkají, „terorizováni“ návštěvníky. Šikanu, násilí a vyhrožování ze strany převážně mladých mužů s migračním původem zažívají zejména ženy.

„Násilí na venkovních koupalištích, a to zejména v Berlíně, je již více než deset let pravidelným jevem letních dnů. Nejedná se o ojedinělé případy. Násilí je výrazem neúspěšné integrace,“ domnívá se odborník na radikální islám Ahmad Mansour. Dokonce i levicově naladěné deníky již připouštějí, že problémy s agresivními muži arabského a afrického původu bývají nadprůměrně časté. Jedním dechem dodávají, že tato „macho kultura“ musí z veřejného prostoru pryč.

Na stále zhoršující se vývoj upozorňují zaměstnanci koupališť již dlouhé roky. „V posledních dvaceti letech jsme již zaznamenali nárůst násilí, které je stále častěji namířeno proti našim zaměstnankyním. Obsluha bazénů je stále častěji napadána. Tento trend nesmí pokračovat a sledujeme jej s velkým znepokojením,“ říká předseda spolku německých plavčíků Peter Harzheim. „Zejména ve velkých městech, kde se usadily arabské klany, jsme svědky stále častějšího násilí ve venkovních bazénech. V těchto městech jsou venkovní koupaliště jako sud se střelným prachem,“ říká.

Také berlínský starosta za křesťansko-demokratickou unii (CDU) Kai Wegner uvádí, že za rvačkami a šikanováním návštěvníků a personálu stojí mladí lidé s převážně přistěhovaleckým původem. Zároveň ale varoval před předsudky vůči přistěhovalcům.

Rvačky u tobogánu, policie, evakuace

Teploměr ukazuje ke třiceti stupňům, ale podle oznámení na bráně koupaliště Columbiabad v Neuköllnu bylo o víkendu zavřeno „z provozních důvodů“. Jedním z hlavních důvodů byl i otevřený dopis zaměstnanců koupaliště se sdělením, že zdejší pracovní podmínky jsou nepřijatelné a že se na koupališti necítí bezpečně. Požadují posílení personálu i stálou přítomnost policie, online vstupenky a vstup na jméno. Výzvu odeslali již v polovině června.

Hned několik dní poté se v Columbiabad padesát mladých lidí popralo u tobogánu v takovém rozsahu, který vedl až policejnímu zásahu a evakuaci areálu. K podobným incidentům došlo také na letním koupališti v berlínské čtvrti Pankow. V reakci na to byly od té doby v obou venkovních bazénech uzavřeny tobogány a skokanské věže.

Koupaliště Columbiabad muselo být evakuováno i minulou neděli kvůli střetu mezi mladíky a pracovníky ostrahy. „Množství incidentů na koupalištích představuje extrémní zátěž pro personál a není dlouhodobě udržitelné,“ uvedl vedoucí areálu Johannes Kleinsorg.

Plavčíci dostávají i psychologickou podporu

Další z řady násilných incidentů se odehrál před týdnem v neděli na koupališti Prinzenbad v berlínské čtvrti Kreuzberg. Rozbuškou se stal rozhovor 14leté dívky s dvojicí mladíků ve věku osmnáct a dvacet let. Dívka se cítila od staršího z mužů obtěžována, proto na sebe křikem upozornila. Situace se vyhrotila krátce poté, co jí přišel na pomoc její 17letý bratr s dalšími mladíky. Skupina nejprve zbila 20letého muže a následně i jeho známého. Mladší z mladíků skončil v ambulantní péči, starší byl hospitalizován.

Plavčíci, ženy nebo homosexuálové se stále častěji setkávají s výhrůžkami násilím. Časté jsou slovní útoky, šikana a plivání. Podle zaměstnanců koupališť jde většinou o mladé lidi z arabských rodin, někdy i Čečence, kteří nedbají pokynů plavčíků a chovají se „jako lůza“. Pro plavčíky a další zaměstnance koupališť se již pořádají workshopy s odborníky na krizovou intervenci a byla jim nabídnuta individuální psychologická podpora.

Levice: Za problém můžou politici

Stejně jako po nyní již každoročních násilných útocích během silvestrovských oslav Nového roku jde o rasistickou debatu, domnívá se poslanec zemského sněmu v Berlíně za postkomunistickou Levici Ferat Kocak. Problémem podle něj nejsou mladí lidé s migračním původem, ale jejich nedostatečný přístup ke vzdělání, práci a účasti na společenském životě. Útoky na koupalištích jsou podle něj „symptomy chybné politiky“.

Parlamentní skupina Zelených žádá zákaz vstupu do všech plaveckých bazénů pro násilné vícenásobné pachatele. Předseda spolkové CDU Friedrich Merz vidí jako řešení vyšší přítomnost policie na koupalištích.

Také berlínská koalice složená z CDU a sociálních demokratů (SPD) chce násilníkům přístup na koupaliště zamezit a ve hře tak jsou vstupenky na jméno, kontroly dokladů, nebo videokamery u vstupu. „Musíme přistoupit ke konkrétním opatřením,“ řekl starosta Wegner v nedávném rozhovoru pro stanici ZDF. „Musíme využít možnosti, aby se násilníci na koupaliště už nedostali,“ uvedl. Chce proto, aby koupaliště výtržníkům zakázala vstup a aby toto opatření důsledně vymáhala.

Koupaliště možnost zapovídání vstupu už nyní využívají, za posledních pět let dostalo zákaz přes 700 lidí. Problém je ale s kontrolou takového zákazu. Řešením by podle Wegnera mohly být vstupenky na jméno, což by obsluha ověřovala podle dokladu. To bude vyžadovat vyšší náklady i více personálu. Právě tady už ale není kde brát, ať už formou brigády, občasné výpomoci nebo stálého zaměstnaneckého poměru.

Koupaliště jako letní silvestr

Německá média i veřejnost stále častěji problémy na koupalištích přirovnávají k násilným výtržnostem, které se poslední roky odehrávají během novoročních oslav v centrech německých měst. Stejně jako není radno být o silvestrovské půlnoci poblíž hlavních nádraží, vyhýbají se lidé v létě častěji i městským koupalištím.

„Už teď stále častěji slýcháme od lidí, že už roky nechodí na koupaliště, protože tam pro ně není dost bezpečno,“ komentuje dění list Berliner Zeitung. „Současné rvačky na koupališti v Berlíně už nikoho nepřekvapují. A není divu, že zaměstnanci zkrátka odmítají v těchto podmínkách dále pracovat.“