Bavorsko zachvátila panika. Lidé vykoupili supermarkety a neví, co s dětmi

V Bavorsku se navíc na pět týdnů zavřely dveře za posledními žáky a studenty škol. Věc, kterou si měsíc zpátky nikdo z místních nedovedl ani představit. A která otřásla západními jistotami největší spolkové země. Přitom ještě před několika dny vládní strany hovořily o tom, že školy plošně uzavírat nebudou.

Pravidelné aktualizace na jedné z nejposlouchanějších bavorských rozhlasových stanic Antenne Bayern ale dávaly tušit, v kterém městě a v které lokalitě se koronavirus začíná důsledněji zabydlovat. Nefungujících škol a školek neustále přibývalo.



Páteční ráno rozhodlo. Okolo 6 000 škol a 9 800 mateřských školek zůstává do 19. dubna, kdy končí dvoutýdenní velikonoční prázdniny, mimo provoz.

„Samozřejmě jsme toto rozhodnutí čekali, už v posledních dnech bylo jasné, že padne. Otázkou bylo pouze to, kdy,“ hodnotí situaci ředitelka základní školy v desetitisícovém Waldkirchenu Eva Spindlerová.

„Teď jde jen o to, abychom ty tři týdny do velikonočních prázdnin neztratili. Proto budou třídní učitelé zasílat online materiály a úkoly k vypracování a následně provádět i týdenní kontrolu,“ doplňuje ředitelka, do jejíž kompetence spadají i další dvě základní školy v nejbližším okolí.

Uzavřít školy je unáhlené, myslí si Bavoři

„Opatření přišlo pozdě a pod tlakem. Okolní státy k takovému kroku už dávno přistoupily,“ nechápe postup bavorské vlády šestačtyřicetiletý Marco Baier, který žije se svou rodinou třicet kilometrů od hraničního přechodu Strážný. Jeho manželka naopak vidí nařízení jako unáhlené.

„Až tady u nás ve městě nebo v okolí bude potvrzen první případ, pak se měly školy uzavřít. Zatím ale žádný případ koronaviru nemáme. Toto rozhodnutí vyvolalo plošně příliš paniky najednou,“ oponuje Carolin Baierová.

Stejným způsobem bylo v otázce uzavření škol ještě přede dvěma dny rozpolcené celé Německo. Zrušení výuky ve školách je totiž v kompetencích jednotlivých spolkových zemí.

Podle ministerského předsedy Bavorska Markuse Södera bohužel panuje mezi spolkovými zeměmi v této problematice nejednotnost, každá spolková země nahlíží nutnost uzavření škol jinak.

„V případě takto důležité otázky by měla být zakázána separátní řešení,“ řekl v rozhovoru pro Bavorský rozhlas Heinz-Peter Meidinger, prezident německého svazu učitelů.

„Pokud je správně to, že žijeme v jedné zemi a v jednom světě, pak nemůže nastat situace, že v jednom místě jsou školy zavřené a o kilometr dál nikoli,“ doplnil.

Kdo pohlídá děti

K Bavorsku se tedy v pátek ráno přidaly první spolkové země. Večerní informace už byly zcela jednoznačné – v podstatě celé Německo bude nějakým způsobem následovat v zastavení výuky ve školách svého českého souseda.



Největším problémem pro rodiče v tuto chvíli tak zůstává zajištění hlídání dětí. „Po čtyřměsíční pracovní neschopnosti kvůli poranění ruky nastupuji v pondělí zpátky do práce,“ říká policistka Carmen Hesseová.

„V dané situaci se ironicky řečeno nemohlo povést lepší načasování. Manžel také pracuje, kdo bude hlídat dceru, zatím netuším,“ dodává matka sedmileté žačky.

Ve školách a školkách musí být k dispozici sice personál, který s hlídáním pomůže, ovšem pouze v případě těch dětí, jejichž oba rodiče nebo osoba, která se o ně stará, patří k vyjmenovaným profesím – tedy zdravotníkům, policistům nebo záchranným složkám.

„Nevím vůbec, jak tuto situaci budu řešit. Bývalá manželka žije s dvěma malými dcerami v Rakousku, což je sice nedaleko, ale pokud budu plně vytížený v nemocnici nebo Rakousko či Bavorsko uzavře hranice, nebudu se moct na péči o děti podílet. Pro ně to znamená stres a strach,“ doplňuje k situaci bavorský chirurg z Pasova, který si nepřál být jmenován.

Nákupní panika ovládla supermarkety

Uzavření škol vyvolalo v Bavorsku v pátečních dopoledních hodinách masivní odezvu. Příhraniční lyžařská střediska na hranicích s Českem jako je Mitterdorf či Velký Javor ukončila ze dne na den svůj provoz.

Řada sportovních zařízení, bazénů, hal nebo indoorových heren se v průběhu dne spontánně rozhodla vyloučit přístup veřejnosti. Navzdory tomu, že to zatím vládní nařízení nevyžaduje. Whatsappové skupiny zaplavily informace o zrušených trénincích, bleších trzích a dalších akcích.

„Ještě včera jsme se doma domlouvali, kdo odveze syna na fotbalový trénink. Dneska během dopoledne bylo bez předchozích upozornění všechno jinak,“ potvrzuje Baierová.

Masy Bavorů se tak přesunuly do obchodních řetězců. Relativně poklidný provoz nakupujících v předchozích dnech, kdy personál stačil doplňovat zásoby a ještě v úterý bylo možné v drogeriích sehnat desinfekční prostředky i toaletní papír, se překlopil do „předvánoční“ nákupní horečky.

Desinfekční prostředky a toaletní papír jsou vyprodané

„Je to dokonce horší než před Vánocemi,“ potvrzuje pokladní v supermarketu Edeka v menším městě v Bavorském lese. Stejně tak i další obchody cítí přetížení.



Dlouhé fronty se zatím netvoří, lidé nevozí extrémně přeplněné nákupní košíky a média se tématu paniky v obchodech vyhýbají, ale od ranních hodin mizí z regálů čerstvé ovoce a zelenina, některé druhy pečiva, mouka, mléko i jogurty.

Desinfekční prostředky a toaletní papír jsou samozřejmě vyprodané. „Zvládáme to díky většímu nasazení na kasách, ale prodej je opravdu značný,“ dodává pokladní obchodního řetězce REWE. „Situace eskaluje,“ dodává.

Bavorsko se tak ocitlo po mnoha desetiletích na pokraji strachu. Pocitu, který jedna z nejbohatších německých spolkových zemí v novodobých dějinách nezná.

Koronavirus není vysoce nakažlivá infekce, základní hygiena stačí: