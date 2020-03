Doprava při nouzovém stavu: omezené hraniční přechody, pomůže armáda

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Za rizikové země se považují Čína, Jižní Korea, Írán, z evropských států Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Británie, Norsko, Dánsko a Francie. Od soboty bude pro občany těchto zemí také platit zákaz vstupu do Česka.

Češi se ze zahraničí vrátit mohou, při cestě z rizikových oblastí budou muset podstoupit karanténu. Výjimka ze zákazu cestovat do vyjmenovaných zemí platí pro řidiče nákladní kamionové dopravy, vlakové čety, piloty letadel a příslušníky záchranářského systému. Přes hranice budou moci přejíždět i lidé zaměstnaní v zahraničí, kteří se však budou muset prokázat potvrzením od zaměstnavatele.

Na hranicích s Německem a Rakouskem budou kontroly na 11 hraničních přechodech, sedmi s Německem a čtyř s Rakouskem. Budou i na mezinárodních letištích. Pro cizince nebude možné vstupovat do Česka přes hraniční přechody s těmito zeměmi.

Na hranicích s Rakouskem budou otevřené přechody Dolní Dvořiště – Wullowitz, České Velenice – Gmünd, Hatě – Kleinhaugsdorf a Mikulov – Drasenhofen.



Do Německa půjde překročit hranice na přechodech Strážný - Phillippsreut, Pomezí nad Ohří – Schirnding, Rozvadov-dálnice – Waidhaus, Folmava – Furth im Wald/Schafberg, Železná Ruda – Bayerisch Eisenstein, Krásný Les – Breitenau, H. Sv. Šebestiána – Reitzenhain.





Na pomoc policii při kontrole hranic bude povolána armáda. Na hranicích už byly od pondělního rána zavedeny namátkové kontroly, při kterých hasiči cestujícím měří teplotu.



Lidé, kteří prokazatelně překračují vnitřní hranice pravidelně, zejména takzvaní pendleři, mohou hranice překročit i na dalších sedmi místech, a to od 05:00 do 23:00. Do Rakouska se dostanou přes Vratěnín, Valtice a Novou Bystřici, do Německa přes Všeruby, Jiříkov, Vojtanov a Cínovec.

Cestující z Itálie

Lidé s trvalým pobytem v České republice, kteří se vracejí z Itálie, mají už od soboty 7. března povinnost se bezprostředně po návratu do České republiky nahlásit u svého praktického lékaře, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem bez osobního kontaktu. Praktičtí lékaři mají za povinnost rozhodnout o karanténě, a to na dva týdny. Toto zákonné opatření je platné do odvolání.

Výjimky platí pro:



řidiče nákladní dopravy, kteří přes území Italské republiky tranzitují, nebo provádějí na území Italské republiky přepravu, nakládku a vykládku zboží.

řidiče a posádky dopravní zdravotní služby, kteří provádějí transporty pacientů na území Italské republiky, přes území Italské republiky nebo z území Italské republiky.

piloty dopravních letadel, kteří neopustí palubu letadla s výjimkou provedení předletové nebo meziletové přípravy, při transitních nebo zpátečních letech.

Od čtvrtka 5. března jsou zrušené přímé mezinárodní lety z Korejské republiky a ze všech letišť na území regionů Emilia-Romagna, Piemont, Lombardie a Benátsko v Italské republice na všechna letiště na území České republiky. Tato opatření budou trvat 14 dní. Již dříve byly do odvolání zrušeny lety do/z Číny.

Za hranice jen osobákem

Od soboty (00:00 hodin) mohou lidé cestovat za hranice pouze osobními automobily, přeshraniční osobní autobusová, vlaková nebo lodní doprava se pozastavuje. Nová opatření se dotknou i mezinárodní osobní letecké dopravy.

Vláda v rámci vyhlášeného nouzového stavu zakázala na návrh ministra dopravy Karla Havlíčka všem dopravcům v mezinárodní osobní silniční, železniční i vodní dopravě přepravu cestujících přes hranici České republiky. V rámci krizového opatření vláda umožňuje návrat vozidel nad 9 lidí občanům České republiky, kteří míří zpět do České republiky. Obdobně se cizincům umožní opuštění území České republiky.

Zákaz přepravy na silnicích se týká osobní linkové a příležitostné dopravy zajišťované vozidly nad 9 lidí, u drážní a vodní dopravy se týká všech mezinárodních vlaků nebo lodí v osobní dopravě. Vláda také zakázala využívat v rámci obchodní letecké dopravy s cestujícími na palubě, při níž je překračována hranice České republiky, jiná letiště než mezinárodní veřejné letiště Václava Havla Praha (Praha/Ruzyně).

Dopravcům v mezinárodní silniční osobní dopravě se sídlem v ČR jakož i dopravcům se sídlem mimo ČR je umožněno dopravit prázdné autobusy bez cestujících do nebo mimo území republiky.

Stejně tak je vládou umožněno dopravcům v mezinárodní drážní osobní dopravě se sídlem v ČR, jakož i dopravcům se sídlem mimo ČR dopravit prázdné soupravy bez cestujících do nebo mimo území ČR.

Dopravcům v přeshraniční vnitrozemské vodní osobní dopravě se sídlem v České republice se stejně jako dopravcům se sídlem mimo Českou republiku umožňuje dopravit prázdná plavidla bez cestujících do nebo mimo území České republiky.

Výjimku z těchto mimořádných opatření může udělit ministr dopravy.

Další opatření ve vlacích

České dráhy s účinností od 11. března provádí návratky částečně či zcela nevyužitých traťových jízdenek týdenních, měsíčních a čtvrtletních ze zvláštního jízdného pro cestující 6 – 18 let a žáky a studenty 18 – 26 let beze srážky. Návratek lze uplatnit kdykoliv ve lhůtě do 6 měsíců od prvního dne nevyužití, přičemž za první den nevyužití se vždy považuje 11. březen a toto datum rovněž nahrazuje předepsané potvrzení. Jízdenky s cílovou nebo nástupní stanicí v Itálii lze také vrátit beze srážky.

Kontrola jízdních dokladů ve vlaku je prováděna v rámci možností bez přebírání dokladů, průkazů a karet do rukou.

Při úhradě jízdních dokladů by cestující před platbou finanční hotovostí měli upřednostňovat platbu kartou.