Německo kvůli koronaviru uzavře hranici s Francií, Rakouskem a Švýcarskem

Hranice s Francií, Rakouskem a Švýcarskem by měla od pondělí začít kontrolovat spolková policie, která bude moci odmítnout lidem vstup do Německa. Doprava zboží by měla zůstat zachována.

Hranice budou moci podle informací agentury DPA překračovat dál i lidé, kteří v některé ze sousedních zemí pracují.



S platností od neděla zavedlo Polsko hraniční kontroly na 58 přechodech včetně těch s Německem a Českem. Hranice s Německem a Rakouskem uzavřelo od soboty také Česko. Od sobotního poledne uzavřelo své hranice také Dánsko, které s Německem sousedí na jihu.

Na chystaném opatření na hranicích se podle bulvárního listu Bild dohodla kancléřka Angela Merkelová s ministrem zdravotnictví Jensem Spahnem, ministrem vnitra Horstem Seehoferem a premiéry spolkových zemí Bavorsko, Bádensko-Württembersko, Sársko a Porýní-Falc, které se třemi postiženými zeměmi sousedí.

Podle Bildu není důvodem chystaného opatření jen snaha omezit šíření viru, ale také „nájezdy“ sousedů do německých obchodů. V některých oblastech to podle listu už způsobilo problémy se zásobováním.

Podle posledních oficiálních údajů ze soboty se v Německu novým typem koronaviru nakazilo 3 800 lidí. Osm lidí nemoci COVID-19, kterou virus způsobuje, podlehlo.