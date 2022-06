Rozšíření NATO bez rychlé dohody s Tureckem zamrzne, obává se Finsko

Rozhovory o vstupu Finska a Švédska do NATO mohly zamrznout, pokud se nepodaří dosáhnout dohody s Tureckem před začátkem summitu NATO v Madridu na konci června, obává se finská premiérka Sanna Marinová. Podle ní se Ankara rovněž musí snažit najít řešení, které by vedlo k dohodě, uvedla agentura AFP. Podle některých představitelů vládního bloku v Turecku by mohla jednání trvat i rok.