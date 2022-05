Konec posvátné neutrality? Také Švýcaři zvažují, jestli jim nebude líp s NATO

“Flirt ano, svatba ne.“ Lehká nadsázka předsedy jedné z největších armádních organizací ve Švýcarsku Stefana Holensteina ilustruje nový postoj Švýcarska k členství v Severoatlantické alianci a­ otázce vlastní neutrality. Přeloženo do obyčejné řeči: Švýcarsko by mělo s­ NATO začít blízce spolupracovat, ovšem ne natolik blízce, aby to znamenalo vstup do Aliance a ­členství v ní.