Kocábová z USA: Před černochy si nekleknu, necítím vinu za otrokářské předky

Spisovatelka Natálie Kocábová je už přes týden v USA. V Severní Karolíně vyřizuje americké občanství pro své děti a zůstane tam minimálně do ledna. Ona sama už má po americké mamince občanství USA od narození. Do zámoří cestovala přes Amsterodam a cesta prý proběhla bez větších komplikací.

„Letadlo prázdné nebylo. Ale asi to bylo tím, že řadu letů zrušili a narvali cestující do linek, které přetrvaly. Letěli s námi skoro všichni Američani, snad jen sedm Evropanů. Letiště v Amsterodamu bylo docela zaplněné, ale v Atlantě skoro prázdné.“

Jako občanka USA jsem volila korespondenčně

S manželem a dětmi je v tuto chvíli v částečné karanténě, do níž musí jít každý, kdo do Spojených států amerických přicestuje. „Jsme tu už deset dní, tak jsme snad v pořádku. Ale nikdo nás vlastně pořádně neinformoval o tom, jak máme postupovat.“

Jako Američanka volila Natálie Kocábová v prezidentských volbách korespondenčně z České republiky. Hlasy v jejím domovském státě, v Severní Karolíně, zatím stále nejsou sečtené, ale už teď je jisté, že tam těsný souboj vyhrál s náskokem více než jednoho procenta Donald Trump.

„Tady odjakživa vítězí republikáni. Co se naší rodiny týče, tak dvě části jsou demokratické, jedna část je právě republikánská,“ říká spisovatelka s tím, že ji překvapilo, že souboj v Severní Karolíně byl nakonec tak těsný.

Celý Rozstřel v podcastu:

V naší rodině v USA je politika tabu

„Přijeli jsme sem den před volbami,“ vzpomíná Kocábová. „Američané před své domy umísťují transparenty, které upozorňují na to, koho podporují. A překvapilo mě, že protrumpovských a probidenovských cedulí byl zhruba stejný počet.“

„Jak jsem mluvila o rozdílných názorech v naší rodině, tak v rámci jejich komunikace je téma prezidentských voleb tabu,“ popisuje rodinné peripetie spisovatelka. „Je to tak od nástupu Donalda Trumpa před čtyřmi roky. Prostě v rámci lepších vztahů jsme si zakázali o tom mluvit.“

Svádět rozpory nejen v její rodině pouze na kontroverzní politiku Donalda Trumpa není podle Natálie Kocábové fér. „Už dlouhodobě se rozevírají nůžky mezi dvěma typy Američanů. Ale tohle v poslední době platí po celém světě. I v České republice.“

„Víte, co je zajímavé?“ pokračuje spisovatelka. „Když jsem do USA přijela poté, co v Česku uspěli Miloš Zeman a Andrej Babiš, myslela jsem si, že není možné být rozdělenější, než je náš český národ. Takže rozpory v Americe jsem dlouhou dobu brala na lehkou váhu.“

Kdyby vyhrál Trump, následovalo by násilí

S ubíhajícím časem však zjišťovala, jak ke stejnému, možná ještě většímu rozdělení společnosti dochází také ve Spojených státech. „A to zejména v souvislosti s hnutími #blacklivesmatter nebo #metoo. Tady je to o to horší, že mají zbraně. To je velký problém.“

„Dnes má válka jiná kritéria než dříve. Ale kdyby býval vyhrál Donald Trump, asi bych se začala bát,“ říká spisovatelka s tím, že pak by podle ní nějaká forma občanské války mohla propuknout. „Protože frustrace Afroameričanů je tu opravdu veliká. A větší nebezpečí z vyvolání násilí hrozilo právě ze strany poražených demokratů, ke kterým mají blízko hnutí jako #blacklivesmatter.“

„Když teď vyhrál Joe Biden, hrozí maximálně útok nějakého osamělého útočníka, který by mohl někde někoho postřílet. Cítím tady každopádně jakési ticho před bouří, uvidíme, jak to dopadne,“ zamýšlí se spisovatelka.

Jako potomek otrokářů se omlouvat nechci

Maminka Natálie Kocábové je Američanka. Marsha Kocábová, rozená Crews, je původem z bývalého amerického konfederačního jihu. Mezi jejími předky, tedy i mezi předky Natálie, jsou také otrokáři, kteří obchodovali s černochy.

Aby se za minulost své rodiny černým Američanům omlouvala, aby před nimi poklekla na zem a zpytovala historické svědomí, to Natálie Kocábová odmítá. „Tahle gesta nemám ráda, nejsem politik, ať to dělají oni. Ale já osobně necítím za své předky nebo jejich zločiny jakoukoliv vinu.“

„Nacházíme se v nevyhnutelné fázi, muselo k ní dojít, Amerika na to čekala desítky let,“ navazuje spisovatelka. „Ale ono se to uklidní. Svět si zvykne na to, že se barví a že všichni budeme mix. Nic se s tím nedá dělat a musíme se to naučit přijímat. A stejně tak je důležité nevyčítat bílé rase věci, které provedli její dávní předci.“

Amerika není černobílá, je černá a bílá

„V Americe je rasismus stále patrný a přítomný, ale ze všech stran,“ míní spisovatelka. „Rasy jsou segregované a nepřicházejí spolu do kontaktu. Oni to tady rádi říkají, že v kontaktu jsou, ale realita je jiná. Třeba v místě, kde bydlím, nepotkám za celý den jediného černocha.“

„Když jsem tady kdysi byla na pláži, tak vedle mě seděl jediný černoch. A já se cítila tak divně... Protože ta pláž byla jinak plná bílých lidí.“ Podle Kocábové tak neplatí představa, kterou veřejnosti nabízejí americká média nebo třeba filmové společnosti, že rasy se v USA prolínají, že společnost je pestrá, černobílá. „Ta pláž ale černobílá nebyla. To ani náhodou.“

Natálie Kocábová v Rozstřelu hovořila i o tom, jestli se cítí být více Američankou, nebo Češkou, zda si chce v USA někdy najít trvalou práci nebo o plánech na novou knihu. Inspiraci k ní prý hledá právě na jihu USA, v době koronavirové pandemie, v atmosféře rozhádané společnosti během prezidentských voleb.