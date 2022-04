Ruský útok poničil most nad ústím Dněstru. Hrozí odříznutí části Ukrajiny

Při ruském raketovém útoku byl poničen železniční most v Oděské oblasti na jihozápadě země, který překlenuje Dněstr v jeho ústí do Černého moře. Informoval o tom šéf ukrajinských železnic Oleksandr Kamyšin. Pokud by se most zhroutil, znamenalo by to odříznutí části Ukrajiny od zbytku země.