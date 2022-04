Během pěti dnů postavili provizorní. Kyjev nahradil most vyhozený do povětří

Délka provizorního mostu je 245 metrů a široký je devět metrů, oznámil na Telegramu zástupce vedoucího kanceláře ukrajinského prezidenta Kyrylo Tymošenko, podle něhož se do stavby zapojilo více než 50 lidí a 40 kusů techniky. Práce trvaly pět dní nepřetržitě a pracovníci použili 9 tisíc tun materiálu, upozornil.



„Odteď budou dodávky humanitární pomoci a stavebního materiálu do měst osvobozených od ruské okupace rychlejší,“ dodal Tymošenko.



Ruskojazyčná verze stanice BBC v pondělí připomněla, že původní most byl v prvních dnech ruské invaze na Ukrajinu vyhozen do vzduchu ve snaze zastavit postup ruských jednotek na Kyjev. Mnoho lidí se nicméně snažilo přes toto místo dostat z oblastí, kde zuřily boje, do většího bezpečí.