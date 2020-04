Mormonští misionáři před virem prchají domů, z Utahu pro ně posílají letadla

Slušní upravení mladíci v černých oblecích jsou vidět i v Česku. Na prsou mají připnutou cedulku se svým jménem, v ruce drží Knihu Mormonovu a se zájemci rozmlouvají lámanou češtinou. Na to, aby se ji naučili, měli jen pár týdnů. Mladí mormoni, často ze Spojených států či Kanady, jsou tady na misii.

Stejně jako v mnoha dalších zemích po celém světě, plní zde své poslání šířit učení Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

„Když budoucí misionář otevírá obálku, je napnutý, jaká země tam je uvedená,“ popisuje v rozhovoru pro religionistický časopis Dingir prezident misie pro Česko a Slovensko Jan Pohořelický.

Pandemie koronaviru však mladým mormonům jejich svatý úkol kazí tak jako ještě nikdy v historii. Do centrály v utažském Salt Lake City v posledních dnech míří tisíce lidí, kteří museli misii přerušit a vrátit se do vlasti. To je pro mormony v „časech míru“ něco nepředstavitelného.

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů má na čtyřech stovkách míst po celém světě zhruba 65 tisíc šiřitelů svého učení. Ne všechny kvůli nákaze stahuje domů, protože mnozí pracují ve své vlastní zemi, další se rozhodli zůstat. I přesto jde o nevídanou operaci.

Vzhledem k tomu, že mezinárodní aerolinky hromadně zrušily většinu běžně provozovaných spojů, církev si na vyzvedávání svých členů objednala charterové lety. Jen z Filipín podle listu The Washington Post během března přivezla 1 600 misionářů.



Jedním z nich byl i devatenáctiletý Britain Bashore. Ve svém novém filipínském domově neměl mobilní telefon, televizi ani rádio, zprávy ze světa získával od svého církevního nadřízeného. Se spolubydlícím se však na případnou karanténu připravili a nakoupili jídlo na celý měsíc.

Jenže když vláda Rodriga Duterteho oznámila, že na opuštění země mají zájemci 72 hodin, změnily se mladým mormonům jejich plány. Misie se v době, kdy se lidé kvůli koronaviru bojí kontaktu s ostatními, stejně dělala čím dál hůř.

Mormonská církev kvůli koronaviru upravuje svá pravidla pro setkávání věřících, vyzývá k modlitbám za překonání koronaviru a usměrnit musela i příbuzenstvo svých misionářů. Na ty obvykle jejich blízcí čekají ve velkém počtu na letišti, aby je jaksepatří přivítali.

Kvůli hromadným příletům ovšem v letištní hale v Salt Lake City vznikal chaos. Pro jednoho misionáře proto mohou nově přijet maximálně dva lidé, misionáři pak musejí na dva týdny do domácí karantény. „Musíme spolupracovat, abychom naši komunitu ochránili,“ apeloval senátor a přední americký mormon Mitt Romney.

Misionáři v Česku zatím zůstávají ve službě

Chlapci se na misii vydávají obvykle v osmnácti letech, dívky v devatenácti. V úplně cizí zemi stráví většinou rok a půl až dva roky. V Česku, respektive Československu, mormoni svou misii oficiálně založili v roce 1929.

Po druhé světové válce tady byla jejich činnost nelegální, od roku 1990 ovšem patří mezi státem registrované náboženské společnosti. Dnes má církev mezi Čechy asi tisícovku aktivních členů. A i zdejších misionářů se celosvětová karanténa dotkla.

Mormoni Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v roce 1830 založil Joseph Smith. Jedním z ústředních textů společenství je Kniha Mormonova, jejíž text podle legendy Smith přeložil z hieroglyfů na zlatých deskách, které našel zakopané v lese na hoře Cumorah ve státě New York. S překladem mu měl pomoct anděl Moroni. Spis vypráví příběh o skupině Izraelitů, jež se okolo roku 600 př. n. l. přeplavila do nové země zaslíbené - Ameriky. Tam také sídlí centrála církve, a to v Utahu. Celkem se k mormonům po celém světě hlásí přes 16 milionů lidí.

„Misionáři, kteří k nám přijeli ze zahraničí, zůstávají v Česku a dodržují všechna nařízení vlády. Po většinu času se zdržují ve svých bytech a službu přesunuli do online světa nebo pomáhají tam, kde je to potřebné a v rámci nařízení možné,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí české pobočky Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů Hana Šnajdarová.

Nyní zde podle ní slouží čtyřiatřicet misionářů ze Spojených států, Kanady, Austrálie, Izraele a Litvy a donedávna i jeden manželský pár starších misionářů z amerického Idaha. „Ten se však na doporučení vedoucích církve vrátil domů. Příjezd dalších misionářů zatím není jasný, ukáže se podle vývoje situace,“ popisuje mluvčí.

Co se týká českých misionářů v zahraničí, také mezi nimi někteří kvůli pandemii zkracují pobyt. „Jedna misionářka se vrátila domů z Bulharska a ukončila misii, která měla původně končit v červnu. Jeden misionář se pak vrátil domů z Beninu a slouží v Česku. Dále víme o jednom misionáři, který se sem má vrátit z Utahu,“ pokračuje.

„Dalších devět prozatím zůstává v zemích, do kterých byli povoláni. Jde o Německo, Švýcarsko, Rakousko, Anglii, Skotsko, Irsko, Kalifornii a Kanadu. Nicméně situace se vyvíjí a může se každým dnem měnit,“ upozorňuje Šnajdarová.