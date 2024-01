Ukrajinský parlament vrátil zákon, který má vést k mobilizaci více lidí

Ukrajinský parlament vrátil bouřlivě diskutovaný návrh zákona o zpřísnění pravidel mobilizace vládě k dopracování, uvedl ve čtvrtek předseda parlamentu. Návrh zákona by Kyjevu umožnil povolat více lidí do armády. Předloha počítala se zavedením elektronických povolávacích rozkazů a přísných trestů pro ty, kteří by zákon o mobilizaci porušili.