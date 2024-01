Velká ofenziva letos nebude, smysl dává soustředit se na obranu, říká analytik

Poslechněte si celý rozhovor s analytikem Kandríkem v Kontextu:

„Ukrajina potřebuje dočerpat lidské síly. Řeší se mobilizace, vytváření nových rezerv a jednotek, což je nutnost pro další velkou operaci. Ukrajinci jsou na tom s morálkou stále dobře, ale intenzivní nasazení na frontě s nízkou mírou rotování si vybírá daň,“ konstatuje Kandrík.

To samé se týká munice od pušek po dělostřelectvo. „Před touto válkou bylo nepředstavitelné, že by se ještě někdy takhle intenzivně vyčerpávala munice,“ dodává ředitel Adapt Institutu.

Matej Kandrík Ředitel Adapt Institute. Působil jako externí analytik portálu Visegrád Insight anebo také think-tanku German Marshall Fund of the United States. Doktorát si odnesl z oboru politologie na Masarykově univerzitě v Brně se specializací na bezpečnostní a strategická studia. Témata jeho výzkumu se týkají komplexního přístupu k obraně, paramilitarismus, strategické myšlení a informační válka. Adapt Institute je slovenský bezpečnostní think-tank zaměřený na obrannou politiku a strategické adaptace založený v roce 2022.

Je prý třeba si přiznat, že Rusko v příštích měsících bude mít zejména palebnou převahu, a proto bude jen logické, že se Ukrajinci budou soustředit primárně na obranu. Zákopové války se ale bát nemusíme a Kandrík ani nevylučuje lokální protiofenzivy, které by mohly ruské linie prolomit.

Předpokládá se, že do protivzdušné obrany se zapojí stroje F-16, jejichž rolí bude ničit balistické rakety země–vzduch. „Ale nebudou tím jednostranným řešením, který by vyřešil problém pozemních operací. I generál Zalužnyj, když psal v analýze o vzdušné převaze, myslel primárně malé drony, kterými je bojiště saturované,“ míní Kandrík. Podle něho mají díky plejádě FPV dronů obě strany téměř dokonalý přehled o pohybech na frontě. Zato je otázkou, nakolik Zalužnyj bude chtít riskovat stíhačky z Nizozemska.

Prezident Zelenskyj v novoročním projevu slíbil vyrobit milion FPV dronů na území Ukrajiny. Přestože Kandrík neví, zda je to v jejích silách, doufá, že to dopadne lépe, než se slibem Evropské unie o dodání milionu dělostřeleckých granátů, kterých přišla ke konci roku méně než polovina. V boji s Ruskem by se podle Kandríka měli obránci zaměřit na dronové údery na výrobní kapacity, logistická centra, muniční sklady, velitelská centra a podobně.

„Nejlepší a nejefektivnější obranou je samozřejmě ne likvidovat už vypuštěné rakety a drony, ale eliminovat systémy a platformy, z kterých se odpalují, což je práce dronů, raket, různých prostředků dalekého dosahu a precizního cílení. Debata o například německých raketách Taurus je nekonečná, ale ty by mohly tuhle roli hrát,“ říká k tomu, co by snad letos Ukrajinci mohli získat do svého arzenálu.

Jaká technika by mohla teoreticky dorazit v první polovině roku na frontu? Máme čekat personální změny v ukrajinské armádě a ovlivní tamní situaci neshody generála Zalužného a prezidenta Zelenského? Vyvrcholí letos tlak na mírovou dohodu? To vše se dozvíte v podcastu Kontext.