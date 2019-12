VIDEO: Minnesota se změnila v kluziště. Led rozhýbal i školní autobus

Obrovské kluziště se z minnesotských ulic stalo poté, co vlivem teplejšího počasí místo sněhu přišel mrznoucí déšť. „To, co padá z nebe, těsně nad zemí roztaje v tenkou vrstvu a při dopadu na zem pak znovu zmrzne,“ uvedl pro CNN meteorolog Gene Norman.

Snímky z ledového království začali také místní okamžitě sdílet na sociálních sítích. Byť jsou lidé ze severu USA na zimu zvyklí, nečekaná situace zaskočila i je. Na jednom z videí se tak objevuje žlutý školní autobus, jak po silnici klouže z kopce dolů.

Další zase ukazuje řidiče, který nad svým vozem ve zledovatělé zatáčce na chvíli úplně ztratil kontrolu. Policie proto podle ABC vyzvala motoristy, aby zůstali doma. V sobotu se napříč státem jen mezi pátou a desátou ráno stalo 357 nehod.

Chodcům nezbylo, než riskovat pád v obyčejných botách, nebo nazout brusle. Variantu číslo dvě zvolil chlapec, který si k nim přibral také hokejku.

Neznámý muž se pak pokusil kluzký chodník posypat solí a měl co dělat, aby sjezd ustál:

SLIP AND SALT: A Minnesota man had a creative way for salting his frozen driveway—slide along the ice and let gravity do the work! https://t.co/CZozqGPZRw pic.twitter.com/8nj4ripQt7