Na začátku týdne se oteplí, na Silvestra a o víkendu bude na horách sněžit

„Nejchladněji je na Šumavě, kde teploty na některých místech klesly pod minus 15 °C. Minimální teploty však nejsou extrémní, už dříve bylo zejména na jihozápadě našeho území 30. prosince zaznamenáno až minus 30 °C. Od severu se již ráno díky oblačnosti postupně otepluje,“ řekla Michaela Valachová z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Na horách koncem minulého týdne padal sníh a podmínky pro zasněžování byly příhodné. Kolem tlakové výše k nám však začíná proudit teplejší vzduch od západu. Na horách se tak postupně otepluje, během pondělí by se nejvyšší teploty v 1 000 metrech měly pohybovat až kolem 6 °C.



Na Silvestra meteorologové očekávají studenou frontu, za kterou bude zejména do východní části Česka proudit chladnější vzduch, teploty na horách by se tedy opět měly pohybovat většinou pod bodem mrazu. Sněžení čekáme jen v polohách nad 600 metrů, za 24 hodin by mělo spadnout nejvíc až tři centimetry v Beskydech, do jednoho centimetru na hřebenech Jeseníků a Krkonoš.

„Další sněhově významnější epizoda nás čeká pravděpodobně o víkendu, kdy se chystá ochlazení. Před ním se ale dočkáme převážně slunečných dnů, a to hlavně ve čtvrtek a v pátek,“ podotkla Valachová.



V pondělí bude oblačno až polojasno, později na severozápadě ubyde oblačnost až do vyjasnění. Nejvyšší teploty minus 1 až plus 3 °C, v Čechách a ve Slezsku místy až 6 °C (Krnovsko, Osoblažsko nebo Frýdlantský výběžek). V 1 000 m na horách se bude oteplovat, maxima budou postupně kolem 6 °C. Vát bude slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr 1 až 4 m/s, ale na severovýchodě bude postupně foukat vítr mírný jihozápadní 3 až 7 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h).



V noci na úterý čekáme většinou oblačno až polojasno, od severozápadu ale bude přechodně jasno. Nejnižší teploty klesnou na plus 2 až minus 2 °C, při slabším větru a v údolích bude kolem minus 4 °C. Slabý proměnlivý, postupně mírný západní až jihozápadní vítr 3 až 7 m/s. Na severovýchodě místy nárazy kolem 15 m/s (55 km/h).



V úterý přes den předpokládáme oblačno až zataženo a na severu a severovýchodě se místy vyskytnou přeháňky, v polohách nad 600 m sněhové. V jižní polovině území bude zpočátku jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 4 až 8 °C, ojediněle při slabším větru však bude jen kolem 2 °C.

Mírný západní až severozápadní vítr 3 až 7 m/s, zejména na Českomoravské vrchovině místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h), k večeru bude vítr slábnout. Na Moravě a v severovýchodních Čechách bude vítr místy jen slabý proměnlivý do 4 m/s.



Ve středu bude oblačná až polojasná obloha. Během odpoledne bude oblačnost od západu ubývat, večer čekáme i jasno. Nejnižší noční teploty plus 1 až minus 3 °C, při slabém větru kolem minus 5 °C. Nejvyšší denní teploty 0 až plus 4 °C. Slabý, místy mírný západní až severozápadní vítr 2 až 6 m/s.

Ve čtvrtek předpokládáme jasno až polojasno. Ojediněle se vytvoří nízká oblačnost nebo mlhy, i mrznoucí. Nejnižší noční teploty minus 2 až minus 6 °C. Nejvyšší denní teploty 2 až 6 °C. Slabý západní až jihozápadní vítr do 3 m/s.

Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz

V pátek očekáváme jasno až polojasno, ojediněle se vyskytne nízká oblačnost nebo mlhy, i mrznoucí. Později v Čechách od severozápadu bude oblačno až zataženo a místy se vyskytne déšť, postupně v polohách nad 1 000 m sněžení. Nejnižší noční teploty 0 až minus 4 °C, ojediněle kolem minus 6 °C. Nejvyšší denní teploty 4 až 8 °C, při slabším větru kolem 2 °C. Mírný jihozápadní až západní vítr 2 až 5 m/s.



Od soboty do pondělí bude zpočátku zataženo až oblačno a na většině území déšť, na horách a postupně od středních poloh sněžení. Během období ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty budou zpočátku mezi plus 2 a minus 2 °C, postupně minus 2 a minus 7 °C. Nejvyšší denní teploty 0 až plus 5 °C.

Podívejte se na aktuální počasí nad Prahou:

VIDEO: Praha na dlani. Podívejte se na ni z ptačí perspektivy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu