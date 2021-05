Napětí na hranici v Ceutě trvá, Španělsku se daří migranty vracet zpět

Příliv migrantů do španělské enklávy Ceuta na africkém středomořském pobřeží se ve středu zmírnil, stále se tam ale snaží přeplavat či připlout na člunech několik desítek lidí ze sousedního Maroka. Z asi osmi tisíc migrantů, kteří se takto od pondělka do Ceuty dostali, jich bylo na 4 800 vráceno zpět. Uvedl to premiér Pedro Sánchez, jenž Ceutu navštívil.